La sesta edizione del Festival della psicologia in Friuli Venezia Giulia, promossa dall’Associazione Psicoattività, si svolgerà a Gorizia il 13 febbraio 2026. Il tema centrale di quest'anno è Psicologie di confine, declinato attraverso sei incontri di approfondimento previsti dal 20 febbraio al 3 aprile in altrettanti comuni della regione: Palmanova, Trieste, Tavagnacco, Gradisca d’Isonzo, Gorizia e Cormons. La direzione scientifica è affidata a Claudio Tonzar, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino e presidente di Psicoattività, e a Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia generale all’Università di Trieste.

Il filo conduttore Psicologie di confine esplora gli ambiti di ricerca e applicazione attuali della psicologia, prendendo spunto dagli studi di sei autori che hanno operato in contesti di frontiera: Alberto Argenton, Gaetano Kanizsa, Giovanni Bruno Vicario, Paolo Bozzi, Anton Trstenjak ed Edoardo Weiss. L’obiettivo è approfondire, attraverso le loro teorie, tematiche quali la creatività, la percezione, la musica e i confini tra consapevolezza di sé, realtà e inconscio, riflettendo su come la psicologia interpreti le frontiere della mente e del comportamento umano.

Tra gli ospiti attesi figurano esperti di vari ambiti, tra cui Maurizio Lorber (Storia della critica d’arte – Università di Trieste e Didattica interculturale dell’arte – Università di Udine), Walter Gerbino (professore emerito di Psicologia generale – Università di Trieste), Rossana Actis Grosso (professoressa associata di Psicologia generale – Università di Milano‑Bicocca), Massimo Grassi (professore associato di Psicologia generale – Università di Padova), Katarina Babnik (professoressa di Psicologia – Università di Lubiana) e Andrea Clarici (ricercatore universitario e docente di Psicologia dinamica – Università di Trieste).

Il Premio per ricerche innovative

Parallelamente al Festival, giunto alla sesta edizione, si svolgerà il Quarto Premio per ricerche innovative in ambito psicologico, rivolto a giovani psicologi under 36. Il bando, promosso dal comitato direttivo di Psicoattività APS, premia lavori di ricerca o tesi di laurea magistrale e dottorato discussi tra il primo settembre 2024 e il primo febbraio 2026, con una preferenza per gli approcci empirici. Saranno assegnati tre premi in denaro (600, 300 e 150 euro) durante una cerimonia nel corso del Festival. L’iniziativa persegue la finalità statutaria di valorizzare la cultura psicologica in Friuli Venezia Giulia e promuovere iniziative scientifiche per lo sviluppo e la divulgazione della psicologia, al fine di favorire il benessere e la qualità della vita.

Il Festival gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della collaborazione di enti locali (Comuni di Gorizia, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Palmanova, Tavagnacco), dell’Università degli Studi di Trieste e della SASS – School of Advanced Social Studies di Nova Gorica.

Il Festival come spazio di confronto transfrontaliero

Il Festival della psicologia in FVG nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura psicologica tra la popolazione e valorizzare il territorio come spazio di confronto e ricerca. La quinta edizione, svoltasi tra il 7 marzo e l’11 aprile 2025, era incentrata sul tema Intelligenze, dall’intelligenza naturale all’intelligenza artificiale, con sei tappe itineranti e focus su creatività, musica e strumenti psicologici contemporanei.

L’edizione attuale, Psicologie di confine, prosegue nella linea di diffusione capillare sul territorio regionale, sottolineando il valore di aree storicamente segnate dal contatto multiculturale come laboratori di riflessione psicologica. Il coinvolgimento di istituzioni universitarie italiane e slovene e dei Comuni conferma la vocazione transfrontaliera del progetto.

Questa iniziativa contribuisce a radicare la psicologia come disciplina utile non solo in ambito accademico, ma anche nella vita sociale e culturale, attraverso dialogo locale e partecipazione pubblica.