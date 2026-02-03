Fiorella Mannoia ha annunciato il nuovo tour intitolato "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", che prenderà il via a giugno 2026. Il progetto si articola in una serie di concerti dedicati alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati, due figure centrali nella storia della musica d’autore italiana con cui la Mannoia ha intrecciato un profondo rapporto personale e artistico. Il tour rappresenta una nuova iniziativa dal vivo dopo l’esperienza di "Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra", permettendo all’artista di rivisitare in pubblico i repertori di due musicisti che hanno segnato la sua carriera sia in studio che nei live.

La tournée toccherà piazze e luoghi storici italiani, con la produzione curata da Friends & Partners. Il titolo richiama esplicitamente "Anime Salve", l’ultimo disco inciso da De André nel 1996 insieme a Fossati, disco che per la Mannoia rappresenta "il simbolo di una collaborazione e di una poetica che resta attuale e necessaria". L’artista ha dichiarato che "le canzoni di Fabrizio e Ivano sono fatte per essere ascoltate e riascoltate, ognuna porta con sé un pezzo di vita e di pensiero". I biglietti saranno disponibili dalle ore dieci del 5 febbraio 2026.

Il rapporto di Fiorella Mannoia con De André e Fossati

Fiorella Mannoia ha spesso dichiarato pubblicamente la sua ammirazione per Fabrizio De André e Ivano Fossati, artisti con cui ha vissuto collaborazioni e incroci artistici dagli anni Ottanta in poi.

De André, tra i più importanti cantautori italiani del Novecento, e Fossati, musicista e autore di riferimento, hanno entrambi lasciato una traccia nella discografia della Mannoia, che ha inciso versioni personali di loro brani storici come "Il pescatore", "La canzone dell'amore perduto" e "L'amore trasparente". Il progetto "Anime Salve" rappresenta un punto chiave nella carriera di entrambi: l’album è noto per la sua profondità poetica e la riflessione sui temi sociali e individuali, e il titolo scelto da Mannoia rende omaggio a quella stagione creativa.

La nuova tournée offre quindi l’occasione di riscoprire dal vivo non solo le canzoni più note ma anche gemme meno conosciute dei loro repertori, con arrangiamenti studiati appositamente per valorizzare il tessuto lirico e musicale delle composizioni.

Grazie alla sua interpretazione, Mannoia si fa portavoce di una tradizione cantautorale che negli anni ha saputo rinnovarsi, mantenendo la propria centralità anche nel panorama musicale contemporaneo.

Storia e rilievo del progetto "Anime Salve"

"Anime Salve" è l’ultimo album pubblicato in vita da Fabrizio De André, nel 1996, in stretta collaborazione con Ivano Fossati. L’opera raccoglie alcuni tra i brani più intensi della produzione di De André, tra cui "Prinçesa", "Smisurata preghiera" e "Ho visto Nina volare", esplorando temi legati alla solitudine, alla diversità e all’umanità degli ultimi. Il disco è stato più volte elogiato dalla critica per la sua profondità e innovazione artistica, diventando uno dei punti di riferimento nella discografia italiana degli ultimi decenni. Fiorella Mannoia, che ha sempre riconosciuto l’importanza di questo album, si cimenterà nel riproporre parte di quel repertorio insieme ad altri brani iconici di entrambi gli artisti.