Rosario Fiorello ha ironizzato sulla tradizionale visita dei big del Festival di Sanremo al Quirinale, in occasione dell’incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la puntata di ‘VivaRai2!’ del 4 febbraio 2026, l’artista siciliano ha scherzato sulla notevole presenza di artisti, personale Rai e addetti ai lavori, esclamando con il suo consueto estro: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”. Fiorello ha poi aggiunto, con un tocco di umorismo: “Mai visto tutto questo movimento, a momenti non c’entra neanche tutto il Quirinale”.

L’udienza presidenziale, ormai un appuntamento consolidato alla vigilia dell’inizio del Festival, coinvolge i principali protagonisti della kermesse, insieme a esponenti Rai e alla stampa. Fiorello, rivolgendosi simpaticamente ad Amadeus, direttore artistico del Festival, ha proseguito: “Amadeus ha dovuto chiamare il Quirinale e chiedere: possiamo portare anche i tecnici, gli autori, tutti? E quelli hanno detto sì, ma non pensavano che fossimo così tanti”. L’arguzia del conduttore ha contribuito a sottolineare il clima informale e disteso che caratterizza la settimana sanremese.

L’incontro dei big di Sanremo con il Presidente Mattarella

L’incontro tra i big del Festival di Sanremo e il Presidente Sergio Mattarella rappresenta un momento istituzionale di rilievo per il mondo dello spettacolo italiano.

La cerimonia si tiene nell’austera cornice del Quirinale, palazzo simbolo dello Stato, con la partecipazione di cantanti, autori, tecnici e della delegazione Rai coinvolta nell’organizzazione dell’evento. Nel corso della cerimonia, Mattarella ha ricevuto la squadra di Sanremo in un clima di cordialità, consolidando un appuntamento importante prima dell’inizio della competizione canora.

La presenza di Fiorello, al fianco dell’amico Amadeus e degli altri artisti, accresce la risonanza dell’incontro, offrendo ulteriore visibilità alla manifestazione canora più seguita in Italia. Il Festival di Sanremo si conferma così un evento capace di tessere relazioni tra il mondo della musica leggera e le più alte istituzioni dello Stato.

Il Quirinale e la tradizione delle cerimonie musicali

Il Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, ospita da anni cerimonie che valorizzano la cultura e lo spettacolo italiani. L’edificio, situato nel cuore di Roma, vanta una lunga storia di rappresentanza istituzionale ed è spesso scelto come cornice di incontri con artisti e delegazioni di rilievo nazionale e internazionale. Le cerimonie pre-Sanremo costituiscono una delle tradizioni più recenti e hanno contribuito a rafforzare il legame tra la Presidenza e il panorama musicale nazionale.

Negli ultimi anni, queste iniziative sono diventate occasione per ribadire il valore culturale e sociale della musica italiana, con la partecipazione di numerosi interpreti noti al grande pubblico.

Il ruolo di Amadeus come direttore artistico e la presenza di volti amati come Fiorello rafforzano la centralità di Sanremo nel panorama culturale e mediatico del Paese, ponendo il Festival non solo come competizione musicale ma come appuntamento di interesse nazionale che coinvolge istituzioni, artisti e pubblico.