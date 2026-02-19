È iniziato il restauro completo del Campanile di Giotto, capolavoro dell’architettura gotica italiana e parte integrante del complesso della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. L’intervento, annunciato dalla Fabbrica di Santa Maria del Fiore, rappresenta la prima operazione di restauro sull’intero campanile, comprendendo tutti i lati e la copertura. L’operazione mira alla messa in sicurezza delle opere d’arte, incluse le formelle cinquecentesche di Andrea Pisano e Luca della Robbia, e alla preservazione di uno dei simboli più identificativi di Firenze, meta di centinaia di migliaia di visitatori annuali.

Il direttore della Fabbrica di Santa Maria del Fiore, Timothy Verdon, ha sottolineato l’eccezionalità dell’intervento: “Non era mai stato eseguito un intervento di questa portata su tutto l’edificio”. I lavori, della durata prevista di circa quattro anni, richiederanno un investimento superiore ai 7 milioni di euro. Grazie a una struttura di ponteggi innovativa, l’accesso alla torre rimarrà garantito per la maggior parte del tempo, consentendo ai visitatori di proseguire la salita dei 414 gradini verso la terrazza panoramica.

Il significato storico e artistico del Campanile di Giotto

Progettato nel 1334 da Giotto di Bondone e completato tra il 1348 e il 1359 da Andrea Pisano e Francesco Talenti, il Campanile di Giotto è un esempio emblematico dell’architettura gotica italiana.

Con i suoi 84,7 metri di altezza, si caratterizza per la raffinata decorazione in marmi policromi bianchi, verdi e rossi, in armonia con gli altri edifici del complesso del Duomo di Firenze. Le numerose formelle, sia interne che esterne, tra cui quelle di Pisano e Luca della Robbia, testimoniano una notevole maestria plastica e innovazione iconografica. Questo restauro è cruciale per la salvaguardia e la valorizzazione di un monumento che domina da secoli la skyline fiorentina, continuando a suscitare ammirazione e interesse da parte di storici e appassionati d’arte.

La Fabbrica di Santa Maria del Fiore e la tutela del patrimonio fiorentino

La Fabbrica di Santa Maria del Fiore, istituita nel 1296 per la realizzazione e la manutenzione della cattedrale e delle sue pertinenze, svolge un ruolo fondamentale nella conservazione del patrimonio architettonico di Firenze.

Il campanile, accessibile al pubblico tramite una scalinata interna, è tra i monumenti più visitati della città. L’intervento appena avviato si inserisce in una lunga tradizione di restauri e manutenzioni che hanno segnato la storia del complesso, confermando l’impegno costante nella valorizzazione e protezione di uno dei principali simboli religiosi e civili di Firenze.