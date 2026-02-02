Il Comune di Roma ha previsto che l'introduzione di un ticket d'ingresso alla Fontana di Trevi potrebbe generare introiti compresi tra sei e sette milioni di euro all'anno. L'annuncio arriva dagli assessori capitolini competenti, che hanno fornito una proiezione in base ai flussi turistici ordinari, escludendo quindi il periodo di massima affluenza durante il Giubileo. La misura è stata ipotizzata per la celebre area monumentale, al fine di permettere migliori condizioni di fruizione e garantire maggiore tutela al sito.

La volontà di introdurre un ticket per l’accesso pedonale all’area della Fontana di Trevi rappresenta un primo tentativo di regolamentazione del turismo di massa intorno al celeberrimo monumento barocco.

“Non parliamo di un divieto, ma di una regolamentazione attraverso il controllo degli accessi”, hanno sottolineato gli assessori durante la presentazione delle stime. L'obiettivo è sia di migliorare le condizioni di visita per residenti e turisti, sia di destinare gli introiti alla manutenzione e alla salvaguardia del patrimonio monumentale romano. L’ipotesi del ticket si inserisce nel solco di iniziative analoghe già adottate in altre città d’arte italiane ed europee.

Il progetto del ticket e la gestione dei flussi turistici

Secondo quanto dichiarato dagli assessori, la determinazione della cifra attesa tra sei e sette milioni di euro si basa sui dati relativi agli accessi ordinari, senza includere la quota straordinaria stimata per i mesi del Giubileo.

Il ticket avrebbe la funzione di selezionare e distribuire i flussi dei visitatori nell’arco della giornata, evitando gli assembramenti continui e contribuendo alla salvaguardia estetica e materiale dell’opera. Il Comune di Roma valuta anche forme di agevolazione o esenzione per determinati gruppi di cittadini, come residenti o scolaresche, con dettagli ancora da definire. La decisione finale sull’effettiva introduzione del ticket spetterà alla giunta capitolina, che proseguirà il confronto con il Ministero della Cultura e con gli organi di tutela preposti.

La Fontana di Trevi: monumento simbolo e numeri del turismo

La Fontana di Trevi rappresenta uno dei monumenti più iconici della città di Roma e un polo di attrazione turistica a livello mondiale.

Realizzata tra il 1732 e il 1762 su disegno di Nicola Salvi e completata da Giuseppe Pannini, la Fontana sorge nel centro storico, non lontano dal Quirinale. Ogni giorno, migliaia di persone visitano l’area per ammirare la maestosità dell’opera barocca e partecipare al tradizionale lancio della moneta nella vasca, rito che secondo la leggenda assicura il ritorno a Roma. La Fontana di Trevi è oggetto di costanti interventi di manutenzione e sorveglianza, necessari per preservare la delicatezza dei materiali e la pulizia dell’area. Le proposte di regolamentazione degli accessi rispondono alla crescente pressione turistica e mirano a mantenere intatta la fruibilità del monumento nei prossimi anni.