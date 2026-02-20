Dal 21 febbraio al 28 giugno 2026, il Museo San Domenico di Forlì ospiterà la mostra “Barocco, il gran teatro delle idee”. L’esposizione presenterà circa duecento opere, tra cui dipinti, sculture, disegni, incisioni e arti decorative, ripercorrendo i momenti salienti del Barocco e i molteplici linguaggi artistici del Seicento in Italia e in Europa. L’iniziativa mira a illuminare la complessità e la ricchezza di un’epoca in cui l’arte fu al servizio delle grandi idee di potere, religione e scienza.

Il percorso espositivo si articolerà in diverse sezioni tematiche, guidando i visitatori da Roma alle corti europee e illustrando l’impatto delle nuove idee sulla produzione artistica.

Saranno esposte opere provenienti da musei internazionali, chiese e collezioni private, alcune delle quali concesse per la prima volta in Italia. Particolare attenzione sarà dedicata sia alle grandi pale d’altare sia alle opere di devozione personale, evidenziando il rapporto tra arte ufficiale e pratiche colte e popolari del tempo.

Il ruolo del Museo San Domenico e il contesto culturale di Forlì

Il Museo San Domenico, situato nel cuore di Forlì, si è affermato negli ultimi anni come uno dei principali centri espositivi italiani, grazie a importanti mostre dedicate a protagonisti della storia dell’arte europea. Il polo museale, ospitato negli ex edifici conventuali riqualificati, propone annualmente esposizioni di rilievo internazionale.

Forlì, città dalle antiche radici storiche e artistiche, si è consolidata come luogo di incontro tra cultura locale ed eventi di respiro europeo. La scelta di dedicare una mostra al Barocco sottolinea l’attenzione verso tematiche capaci di collegare le esperienze artistiche italiane con quelle europee, rafforzando il dialogo culturale nel territorio.

L’importanza del Barocco nell’arte europea

La mostra offrirà l’opportunità di approfondire il contributo degli artisti attivi nelle grandi corti papali e reali, mettendo in luce l’influenza di Roma come centro propulsore del Barocco. Il Seicento sarà raccontato attraverso la varietà di soggetti e generi: dalla pittura sacra a quella profana, dalla scultura monumentale alle arti decorative, fino al disegno e alla grafica. L’esposizione si configura come un’occasione unica per analizzare il Barocco come fenomeno trasversale che ha ridefinito il paesaggio visivo e simbolico dell’Europa.