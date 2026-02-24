«Fractio Panis», una mostra che «invita a riflettere sul valore del pane», inaugura giovedì 26 febbraio al Museo d’arte Lercaro di Bologna e rimane visitabile fino al 24 maggio. L’esposizione, curata da Giovanni Gardini, presenta opere di Ettore Frani, Matteo Lucca e Daniela Novello e propone una riflessione sul pane nella sua dimensione quotidiana, spirituale ed eucaristica. L’evento racconta come il pane attraversa i vari ambiti dell’esistenza, evocando il lavoro, la condivisione, il perdono, la memoria, la terra, l’acqua e il fuoco, stratificando tradizioni antiche in dialogo fra generazioni diverse.

Gli artisti sono invitati a «costruire un percorso umano e spirituale capace di far emergere il significato essenziale del pane». Ettore Frani, attraverso una raffinata tecnica ad olio su tavola laccata e l’uso esclusivo del nero, dà vita a una «scultura di luce» i cui soggetti trasmettono intensa spiritualità. Matteo Lucca utilizza il pane come sua cifra stilistica: realizza calchi-autoritratti in terracotta da cui nascono statue in pane che rapportano la sua abilità plastica con l’imprevedibilità del lievito e della cottura. Daniela Novello lavora la pietra scolpendo grandi e piccoli pani che «ingannano l’occhio», invitando il visitatore ad andare oltre la materia e a riflettere sulla condivisione.

Il contesto culturale bolognese

Il Museo d’arte Lercaro di Bologna, sede della mostra, si inserisce nel più ampio patrimonio museale cittadino, dedicando spazi a esposizioni contemporanee in dialogo con l’identità storica del luogo. Bologna, con la sua vivace scena artistica e culturale, offre un contesto ideale per un progetto che fonde arte contemporanea e riflessione simbolica.

Il tema del pane ha a Bologna precedenti di rilievo, emergendo anche in contesti legati alla simbologia del cibo in ambito sacro e artistico. Artisti come Novello e Lucca, presenti nella scena italiana contemporanea, si confrontano con un simbolo universale che fa da ponte fra dimensioni materiali e spirituali.

Il pane come forma d’arte e simbolo universale

Il pane vanta una storia antica, che unisce manualità, sacralità e condivisione. In ambito cristiano, il concetto di «fractio panis» richiama lo spezzare del pane, gesto centrale dell’eucaristia nella prima comunità cristiana. Questo rito, come definito da fonti liturgiche e storiche, mette in evidenza il valore comunitario dello spezzare un unico pane per tutti. Scritti patristici e teologici sottolineano come il rito della “fractio” incarni l’unità dei fedeli, uniti in un solo corpo attorno al pane spezzato come simbolo di Cristo incarnato.

Il progetto espositivo dialoga con questa tradizione, traducendo in linguaggio contemporaneo la valenza simbolica del pane.

Le sculture in pane di Lucca e i pani ingannevoli di Novello raccontano il valore della quotidianità, del sostegno passivo e del nutrimento condiviso, mentre la pittura di Frani richiama la luce nascosta nella materia, metafora della spiritualità.

In sintesi, «Fractio Panis» al Museo d’arte Lercaro si conferma una proposta culturale che fonde ricerca artistica e riflessione simbolica, radicata nel presente ma aperta a suggestioni rituali e spirituali profonde.