Il noto regista Tinto Brass ha acceso i riflettori su una situazione di criticità che sta interessando Isola Farnese, dove una recente frana ha gravemente compromesso la viabilità locale. Brass ha manifestato viva preoccupazione per le complicazioni che questo evento geologico sta arrecando agli abitanti della zona, arrivando a definire la situazione quasi un nuovo lockdown per le restrizioni alla mobilità che ne derivano. Il regista ha quindi lanciato un appello accorato alle autorità competenti, sollecitando un intervento rapido per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei residenti.

‘Serve un intervento immediato’

La frana che ha interessato Isola Farnese ha reso estremamente difficoltoso sia l'accesso che l'uscita dal quartiere, generando notevoli disagi per chi vi risiede. Tinto Brass ha descritto il contesto come particolarmente arduo, paragonandolo a un inedito lockdown a causa dell'impossibilità di muoversi liberamente. Il regista ha esortato le istituzioni a procedere con la massima urgenza per risolvere il problema e assicurare la tutela della comunità locale.

Le reazioni della comunità

La segnalazione di Tinto Brass ha trovato immediato riscontro tra i residenti, i quali condividono appieno le sue preoccupazioni relative alla sicurezza e all'urgente necessità di un intervento risolutivo.

La frana, infatti, ha interrotto una delle principali vie di collegamento, con ripercussioni significative sulla vita quotidiana e sull'accesso ai servizi essenziali. La richiesta di un'azione celere è stata ribadita con forza anche da altri cittadini, che auspicano una soluzione in tempi quanto più brevi possibile.

Chi è Tinto Brass

Tinto Brass si distingue come un affermato regista e sceneggiatore italiano, celebre in particolare per le sue opere cinematografiche dal forte impatto visivo e per il suo contributo di rilievo al cinema erotico italiano. Nel corso della sua prolifica carriera, ha diretto un numero considerevole di pellicole che hanno suscitato dibattito e generato un notevole interesse, sia sul territorio nazionale che a livello internazionale.