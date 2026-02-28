Alla Camera dei deputati è stata allestita la mostra “il suo sguardo sulla natura”, un omaggio a Fulco Pratesi. L’esposizione, dedicata al fondatore del Wwf Italia, presenta una selezione dei suoi lavori che mettono in risalto la profonda sensibilità con cui Pratesi ha osservato il mondo naturale, unita a una riflessione sull’arte della sua rappresentazione.

L’inaugurazione della mostra si è tenuta oggi, 28 febbraio 2026, presso la sede della Camera a Roma. L’iniziativa mira a valorizzare la dimensione artistica di Pratesi, figura nota principalmente per il suo incisivo impegno ambientale, ma anche per la sua passione di disegnatore e illustratore della fauna e della flora.

L’allestimento si propone di rivelare “il suo sguardo sulla natura” e sul paesaggio italiano, evidenziando il valore estetico dei suoi disegni e acquerelli, quali espressioni immediate del suo legame con il mondo vitale che ha scelto di proteggere.

Fulco Pratesi: un connubio tra arte e impegno ambientale

Architetto di formazione, giornalista e disegnatore, Fulco Pratesi ha saputo trasformare la sua passione in un profondo impegno civile. L’episodio chiave della sua vita avvenne nel 1963, quando, durante una battuta di caccia, l’incontro con un’orsa e i suoi cuccioli lo spinse a vendere il fucile e a dedicare la sua esistenza alla tutela della natura. Due anni dopo, nel 1965, partecipò attivamente alla fondazione del Wwf Italia, dando vita a un progetto pionieristico per la protezione ambientale nel Paese.

Pratesi stesso raccontava come quella visione lo avesse guidato verso un percorso più ampio e creativo: dal desiderio di cacciare a quello di disegnare, dalla persecuzione alla custodia.

La sua attività di illustratore era strettamente legata alla divulgazione scientifica. I suoi acquerelli hanno arricchito calendari e pubblicazioni dell’associazione, caratterizzati da uno stile immediato ma fedele alla realtà. Dall’architettura alla scrittura ambientalista, fino alla rappresentazione grafica della biodiversità, Pratesi ha incarnato una visione culturale che fondeva rigore scientifico e bellezza estetica.

Una figura storica per la cultura ambientalista

È impossibile sottovalutare la portata delle conquiste di Fulco Pratesi.

Fondatore del Wwf Italia nel 1966, ha coordinato la nascita di oltre cento oasi e ha contribuito in modo determinante alla stesura della legge quadro sulle aree protette del 1991. Ha ricoperto la carica di presidente del Wwf, ha esercitato la professione di giornalista per importanti testate nazionali ed è stato un instancabile collaboratore nella divulgazione dei valori di tutela e biodiversità.

L’intento di far conoscere Pratesi anche come artista risponde all’esigenza di far emergere un aspetto meno noto ma altrettanto significativo del suo percorso. I suoi disegni non erano semplici strumenti descrittivi: rappresentavano un invito a osservare con cura e affetto le creature che non hanno voce.

Una forma espressiva che ha contribuito a rafforzare la cultura ambientalista italiana, rendendolo un simbolo di coerenza tra pensiero, azione e rappresentazione.

Con questa mostra, la Camera dei deputati rende omaggio a una figura che ha saputo coniugare politica, scienza, arte e passione civile, offrendo al pubblico un’opportunità preziosa per ammirare la natura attraverso gli occhi di chi ne ha fatto una vera e propria missione di vita.