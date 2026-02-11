Le Gallerie Nazionali di Arte Antica, con sede a Roma nei prestigiosi Palazzo Barberini e Palazzo Corsini, rappresentano una delle più importanti istituzioni museali italiane dedicate all’arte antica. Fondate nel 1893 e successivamente ampliate, le Gallerie custodiscono opere fondamentali della pittura e della scultura che spaziano dal XIII al XVIII secolo. Palazzo Barberini, straordinario esempio di architettura barocca, fu progettato nel Seicento da Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini su incarico della famiglia Barberini, diventando uno dei simboli del potere pontificio e dell'arte barocca romana.

Tra i capolavori conservati nelle Gallerie spiccano la "Fornarina" di Raffaello, "Giuditta e Oloferne" di Caravaggio, il "Ritratto di uomo" di Hans Holbein il Giovane e numerose opere di maestri barocchi attivi a Roma. L’istituzione svolge regolarmente attività di ricerca, valorizzazione e restauro, confermandosi come centro di riferimento per lo studio delle committenze artistiche papali e della storia urbana della capitale.

Palazzo Barberini: architettura e storia

Palazzo Barberini è uno dei più significativi esempi di architettura barocca a Roma. La sua costruzione fu avviata nel 1625 per volontà di papa Urbano VIII Barberini e affidata a Carlo Maderno, con la collaborazione di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.

Il palazzo si distingue per la grandiosità degli spazi, la ricchezza delle decorazioni e la presenza di opere d’arte di straordinario valore. Nel corso dei secoli, Palazzo Barberini è stato al centro della vita culturale e artistica della città, ospitando collezioni, eventi e mostre temporanee che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio artistico romano.

Le collezioni delle Gallerie Nazionali

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica custodiscono una vasta collezione di dipinti, sculture e oggetti d’arte che documentano l’evoluzione artistica italiana ed europea dal Medioevo al Settecento. Oltre ai celebri capolavori di Raffaello e Caravaggio, il museo ospita opere di artisti come Guido Reni, Guercino, Pietro da Cortona e molti altri protagonisti della scena barocca romana.

Le attività delle Gallerie comprendono anche la promozione di studi, pubblicazioni e restauri, con l’obiettivo di rendere accessibile al pubblico e agli studiosi un patrimonio di inestimabile valore.