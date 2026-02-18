Il Museo dei relitti greci di Gela, allestito nell’ex stazione ferroviaria della città siciliana, si prepara ad accogliere la nave arcaica, considerata il più antico relitto del Mediterraneo. L’annuncio, giunto in occasione della visita della commissione regionale Cultura, segna un passo fondamentale per l’arricchimento dell’offerta museale di Gela e dell’intera Sicilia. Inaugurato nel 2023, il museo espone già due imbarcazioni di epoca ellenistica recuperate nei fondali del Golfo di Gela e si appresta a presentare, a partire dalla tarda primavera 2026, questo eccezionale reperto di inestimabile valore archeologico.

Il recupero della nave arcaica, un processo durato diversi decenni e seguito con attenzione dagli archeologi, proietta l’istituzione museale verso l’ambizioso obiettivo di diventare un polo di riferimento internazionale per l’archeologia subacquea. Il complesso espositivo offrirà inoltre servizi tecnologici avanzati per la fruizione multimediale, con la previsione di un sensibile incremento dei flussi turistici sia nazionali che internazionali. “La presenza della nave arcaica costituirà un’attrazione unica per il museo e per Gela”, hanno evidenziato i responsabili dell’istituzione durante l’incontro con la commissione regionale.

Un patrimonio archeologico unico nel Mediterraneo

Il Museo dei relitti greci di Gela si distingue per la sua straordinaria collezione di antichi relitti rinvenuti al largo delle coste siciliane.

Il recupero e la valorizzazione della nave arcaica, databile al VI secolo a.C., narrano il vivace passato marittimo della città, un tempo importante emporio commerciale della Magna Grecia. L’istituzione conserva e presenta reperti che testimoniano i significativi rapporti economici e culturali sviluppatisi in età antica tra le poleis greche e l’Occidente mediterraneo.

Grazie a moderne soluzioni espositive, il museo rappresenta oggi un punto di riferimento per lo studio e la divulgazione dell’archeologia navale antica. Le imbarcazioni già conservate risalgono all’epoca ellenistica, mentre la nave arcaica si aggiungerà come protagonista, completando un percorso museale che illustra la storia della navigazione nel Mediterraneo dall’Arcaico all’Età Ellenistica.

Storia del museo e prospettive per Gela

L’ex stazione ferroviaria di Gela è stata trasformata in sede museale attraverso un progetto di recupero e riqualificazione finanziato con fondi europei e regionali. L’apertura del Museo dei relitti greci si inserisce in una strategia più ampia di promozione del patrimonio archeologico gelese, che include anche l’area della città antica e il Museo Archeologico Regionale. L’attività dell’istituzione si è sempre contraddistinta per il forte legame con la ricerca scientifica, frutto della collaborazione tra la Soprintendenza del Mare, Università e centri di restauro specializzati.

Con l’arrivo della nave arcaica, Gela consolida il proprio ruolo nella rete dei musei archeologici italiani e si prepara a rafforzare il turismo culturale, con un’attenzione particolare ai giovani e all’integrazione di nuovi strumenti digitali per la valorizzazione dei beni subacquei.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio, contribuendo a far conoscere a livello internazionale uno degli episodi più significativi della storia della navigazione antica.