Gianna Nannini celebra cinquant’anni dal suo album d’esordio, pubblicato nel 1976, con il progetto biennale “GiannaGold”. L’iniziativa prenderà il via con un concerto evento il 19 settembre 2026 presso la Waldbühne di Berlino, storica arena rock. Questo appuntamento segna il ritorno dell’artista su quel palco dopo l’unica esibizione precedente del 1988.

Lo show si configurerà come uno speciale rock show sinfonico, concepito per rendere omaggio a una carriera costellata di successi e per inaugurare un nuovo capitolo discografico che prevede nuova musica e il ritorno dell’artista alla Universal.

L’annuncio del progetto segue oltre trenta concerti registrati come sold out tra Italia, Germania e Svizzera nel biennio 2024-2025, confermando l’intento di ripercorrere l’intera carriera di Gianna Nannini, pur mantenendo uno sguardo rivolto al futuro con inedite produzioni musicali.

Il concerto evento e il progetto “GiannaGold”

Il concerto del 19 settembre 2026 alla Waldbühne di Berlino rappresenta il primo grande evento del progetto GiannaGold. L’esibizione, in formato sinfonico-rock, è pensata come una celebrazione dei cinquant’anni di carriera dell’artista. Il ritorno su questo palco, dopo l’unica apparizione del 1988, assume una forte valenza simbolica, configurandosi come una celebrazione di una carriera ricca di successi.

Il progetto biennale non si limita a un omaggio al passato, ma si propone anche come un ponte verso un nuovo percorso artistico. Gianna Nannini rientra infatti in Universal con l’intento di pubblicare nuova musica destinata a segnare i prossimi anni della sua attività.

Contesto artistico e significato dell’iniziativa

Definita “rocker europea per eccellenza” fin dai suoi esordi, Gianna Nannini con GiannaGold rilegge il proprio passato non come mera nostalgia, ma come un punto di svolta che unisce il patrimonio artistico a una dimensione rinnovata. Il successo recente di oltre trenta concerti sold out tra Italia, Germania e Svizzera nel 2024 e 2025 ha ulteriormente consolidato il forte legame dell’artista con il pubblico europeo.

La scelta della Waldbühne, nota per aver ospitato storici concerti rock internazionali, è motivata dalla sua valenza e forza simbolica. L’arena diventa lo scenario ideale per un evento celebrativo di vasta portata, capace di rievocare l’energia indomabile dell’artista.