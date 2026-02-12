Il Giò Festival, un nuovo evento musicale dedicato a rilanciare e promuovere l'eredità culturale di Umberto Giordano, è stato presentato il 12 febbraio 2026 nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) a Milano. L’iniziativa è stata illustrata durante la conferenza per la promozione territoriale della città di Foggia, con la partecipazione dell’assessore alla cultura e turismo di Foggia e del direttore artistico del festival, Giuseppe Monopoli. La scelta della BIT come sede di presentazione sottolinea la volontà di conferire risalto nazionale al nuovo progetto.

Il Giò Festival si propone di valorizzare la figura del compositore Umberto Giordano, noto interprete della musica italiana dei primi del Novecento e autore di opere celebri come "Andrea Chénier" e "Fedora". L’evento si articolerà in una serie di appuntamenti artistici e concerti che coinvolgeranno musicisti e interpreti di rilievo nazionale, con l’obiettivo di “rilanciare la cultura musicale legata a Giordano e promuovere la conoscenza del patrimonio foggiano”, come evidenziato dagli organizzatori. La rassegna si inserisce in un ampio contesto di valorizzazione del territorio e degli artisti locali, puntando non solo sul repertorio lirico ma anche sulla contaminazione tra generi musicali.

L’eredità di Umberto Giordano e la centralità di Foggia

Umberto Giordano ha rappresentato una figura centrale nella storia della lirica italiana. Nato a Foggia nel 1867, ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale nazionale e internazionale. La città di Foggia conserva ancora oggi stretti legami con il compositore, al quale ha intitolato il principale teatro cittadino e il Conservatorio di Musica. Proprio in questi spazi avrà luogo parte del programma del Giò Festival, che mirerà a coinvolgere anche la nuova generazione di musicisti e studenti.

L’iniziativa intende fare di Foggia un punto di riferimento per la promozione culturale e musicale non solo in Puglia ma a livello nazionale. "Il festival sarà occasione per riscoprire la modernità delle opere di Giordano e rilanciare l’immagine della città attraverso la musica", hanno spiegato gli organizzatori durante l’evento milanese.

L’attenzione è rivolta anche all’inclusione di giovani talenti, grazie a masterclass, incontri e laboratori previsti nel corso della manifestazione.

Storia e collezioni del Teatro Giordano

Il Teatro Giordano, principale spazio culturale di Foggia, è intitolato al compositore dal 1928. Riconosciuto tra le istituzioni musicali più importanti del Mezzogiorno, il teatro ha conosciuto una lunga storia di restauri e riaperture, l’ultima delle quali nel 2015 dopo significativi lavori di recupero. Ospita regolarmente stagioni liriche, concerti sinfonici, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali che ne fanno il cuore pulsante delle attività artistiche cittadine. Ogni anno, la sua programmazione vede la presenza di artisti di livello internazionale, insieme a rassegne dedicate a giovani talenti e iniziative di formazione musicale.

Il legame con Umberto Giordano è mantenuto vivo sia attraverso la programmazione musicale sia mediante iniziative didattiche e divulgative organizzate dal Conservatorio a lui dedicato. Il Giò Festival si inserisce dunque in una tradizione viva e radicata, orientata alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti.