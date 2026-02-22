Il 24 febbraio esce in libreria “Giorgia, la figlia del popolo. Perché Meloni piace agli italiani”, saggio di Italo Bocchino pubblicato da Solferino. L’opera propone una ricostruzione completa, vista dall’interno, del mondo e del pensiero della presidente del Consiglio e del suo partito, con l’obiettivo di spiegare il segreto di un successo politico che ha cambiato l’Italia e sta cambiando l’Europa.

Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia e opinionista a La7, arricchisce l’analisi con aneddoti personali, retroscena e interviste esclusive ai membri del “cerchio magico” meloniano, compresi la sorella Arianna Meloni e l’uomo di fiducia Giovanbattista Fazzolari.

Viene sottolineato come Giorgia Meloni piaccia agli italiani, percepita come vicina ai loro problemi, paure e aspirazioni. È popolare nel senso più vero del termine e ama il popolo, a cui appartiene. Lontana da ogni snobismo e ambiziosa, Meloni è descritta come incarnazione del “sogno italiano”: farsi da sé, superando le difficoltà e arrivando al successo.

Il volume interpreta il “melonismo” come un fenomeno che travalica i confini nazionali: una “rivoluzione di velluto” resa possibile dalla determinazione della leader e dall’adesione a valori identitari precisi. Al suo fianco, una classe dirigente coesa, composta da amici legati da un percorso comune, una passione indefessa e dalla capacità di resistere a ribaltamenti, spaccature, cambi di rotta e rinunce, elementi che hanno forgiato la fisionomia dell’attuale destra di governo.

Il libro sarà presentato il 25 febbraio alle ore 18 presso la Mondadori Galleria Alberto Sordi, a Roma, dall’autore insieme ad Arianna Meloni e Ignazio La Russa, con moderazione di Hoara Borselli.

Il contesto della leadership meloniana

Italo Bocchino, figura di primo piano nel panorama politico e giornalistico italiano, è direttore editoriale del quotidiano Secolo d’Italia e opinionista televisivo a La7. Il suo ruolo gli conferisce visibilità e autorevolezza nel racconto dell’attuale scenario politico. La sua posizione all’interno del “cerchio magico” meloniano, con accesso privilegiato a figure come Arianna Meloni e Giovanbattista Fazzolari, garantisce una prospettiva interna e diretta ai retroscena narrati nel volume.

Il fenomeno “melonismo” nel quadro politico europeo

Secondo la presentazione del saggio, il “melonismo” non è solo un fenomeno nazionale ma ha una valenza europea, inteso come un fenomeno che si espande in altri Paesi. Questo tratto conferisce al saggio un respiro internazionale che va oltre il quadro italiano, suggerendo una riflessione sul ruolo attuale della destra nei rapporti continentali. La tensione identitaria e il radicamento nel popolo costituiscono l’origine del consenso duraturo di Meloni, spiegando il successo politico che ha trasformato il suo partito e l’intero scenario governativo.