Il Maestro Giovanni Allevi ha inaugurato l’11ᵃ edizione del festival Filming Italy – Los Angeles con la proiezione del documentario Allevi – Back to Life. Il film narra il suo ritorno alla musica dopo la diagnosi di mieloma multiplo ricevuta nell’estate del 2022. L’evento di apertura si è svolto l’11 febbraio 2026 nella città californiana, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca (Agnus Dei), in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia. Il festival, iniziato la sera precedente, si concluderà il 14 febbraio.

Durante la serata, Allevi ha espresso il suo sentirsi “orgoglioso e felice di essere qui”, accompagnando le parole con gesti evocativi della direzione d’orchestra. Presentando il documentario, ha confidato: “Sono come un gatto che si nasconde dietro la credenza. Non parlo volentieri di me e della mia musica. Tendo a nascondermi. Eppure questo film merita lo sforzo. Il messaggio di speranza e gratitudine che contiene è importante e lo accompagno volentieri per il mondo”.

Al termine della proiezione, il compositore ha ricevuto il Filming Italy Los Angeles Achievement Award. Un riconoscimento “che celebra non solo la sua musica, ma anche il suo coraggio e la sua capacità di trasformare l’esperienza di vita in arte”, come ha sottolineato Tiziana Rocca consegnandogli la targa.

Allevi ha commentato: “Sono orgogliosissimo di questo premio. Voglio dedicarlo a tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà. Magari, guardandolo, possono trovare un po’ di forza e di speranza ed entrare in un’ottica che non è solo quella della disperazione, ma quella della poesia”.

Emanuele Amendola, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, ha definito l’iniziativa un “viaggio di ritorno e resilienza, in cui cultura, cinema e musica diventano simbolo di forza e rinascita”. La Console Raffaella Valentini ha aggiunto: “È una grande emozione mostrare il talento italiano in due settori così importanti per Los Angeles, come cinema e musica”.

Filming Italy – Los Angeles: un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti

L’11ᵃ edizione del Filming Italy – Los Angeles si svolge dal 10 al 14 febbraio 2026 nella città californiana. L’evento è concepito come una piattaforma strategica per promuovere il cinema italiano e favorire uno scambio culturale con il pubblico statunitense. Tra gli appuntamenti principali si segnalano la partecipazione di Franco Nero, protagonista di un omaggio legato alla sua Stella sulla Hollywood Walk of Fame, e il ruolo di ambasciatrice affidato ad Anna Ferzetti, che presenterà il film La grazia di Paolo Sorrentino il 12 febbraio al DGA Theater.

“Allevi – Back to Life”: musica, resilienza e autobiografia

Il documentario Allevi – Back to Life, prodotto da TwisterFilm, segna il ritorno in pubblico di Giovanni Allevi dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il film, scritto da Allevi con Giovanni Amico e Simone Valentini, per la regia di Simone Valentini, è narrato dalla voce del Maestro stesso. Mostra le prove dell’orchestra, in cui Allevi condivide pensieri, fragilità e visione artistica mentre nascono i brani del Concerto per violoncello e orchestra, elaborato durante una degenza oncologica con l’intento di restituire “la gioia della vita nella malattia”.

Il documentario include interviste inedite in cui Allevi ripercorre momenti formativi e personali. Sono presenti testimonianze del padre Nazzareno, della sorella Stella (a cui l’opera è dedicata), della sua insegnante Anna Maria Bucci, oltre a contributi dello psichiatra Raffaele Morelli e del conduttore Massimo Bernardini.

Il film si presenta dunque come un racconto intimo di resistenza, creatività e rinascita.

Con questa apertura, il festival conferma il proprio spirito di promozione dell’eccellenza italiana e di dialogo tra linguaggi artistici diversi, celebrando la capacità della musica e del cinema di trasformare il dolore in bellezza.