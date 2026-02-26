Il mito romantico per antonomasia rivive il 27 febbraio al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Gisellə”. Lo spettacolo, firmato da Nyko Piscopo e interpretato dalla Cornelia Dance Company, propone una rilettura contemporanea del capolavoro di Adolphe Adam. La rappresentazione, in scena alle 21, affronta temi quali genere, pregiudizio, inganno e amore, reinterpretati in un contesto attuale segnato dallo stigma.

Il coreografo ha spiegato come, nella sua decisione di lavorare su Giselle, abbia pensato alla sua città, Napoli, e alla sua tradizione popolare e musicale, per narrare un sentimento universale come l’amore eterno.

Una tematica che Piscopo definisce contemporanea e al contempo futura. “Gisellə” è, nelle sue intenzioni, una storia di relazioni umane da riportare in scena all’interno di dinamiche più vicine al nostro tempo, inclusa la questione di genere. La componente visiva è frutto della collaborazione di Luca Canciello (musiche originali e sound design), Andrea De Simone alias Desi (video art), Paola Castrignanò (scene) e Daria D’Ambrosio (costumi). Sul piano drammaturgico, l’equivoco e il ribaltamento dei generi diventano chiavi narrative: l’en travesti riflette un presente in cui il costume non definisce più l’identità. Inoltre, il digitale, concepito come «teatro nel teatro», mette in luce una società dipendente dallo schermo.

La tensione, che nell’opera originale nasceva tra due caste inconciliabili, qui si manifesta tra generazioni incapaci di comunicare. I tredici danzatori coinvolti dialogano costantemente tra palco e video.

La compagnia e il contesto della coreografia

La Cornelia Dance Company è una compagnia di danza contemporanea fondata nel 2019 da Nyko Piscopo insieme a Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo. Nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento di organismo di produzione della danza dal Ministero della Cultura e dal 2023 è sostenuta dalla Regione Campania. Il coreografo, classe 1986, ha sviluppato un linguaggio che fonde balletto e danza contemporanea con una forte impronta teatrale e sociale, come emerge in questa rilettura del balletto romantico.

In questa versione di “Gisellə”, Piscopo trasforma il gesto in strumento potente e lo spazio scenico in tempo emotivo. Il corpo diventa simbolo di resistenza, fragilità e rinascita, sospeso tra memoria e reinvenzione. La sinergia tra le arti – musica, video, scene, costumi – è il fulcro della sua creazione, fedele a una visione in cui l’estetica si fonde con un significato sociale profondo.

Il Teatro Celebrazioni, luogo della rappresentazione

Il Teatro Celebrazioni di Bologna si trova in via Saragozza 234, nei pressi dell’arco del Meloncello, all’interno del complesso della Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo. La sala dispone di quasi mille posti a sedere; il palcoscenico misura ventisei metri in larghezza, tredici virgola cinquanta in profondità e diciannove in altezza, mentre il boccascena si estende per sedici metri di larghezza e nove in altezza.

La stagione teatrale si svolge generalmente da ottobre a maggio.

La stagione 2025-2026 del teatro include settantasette spettacoli – tra prosa, danza, comicità, musica, family show e eventi divulgativi – e “Gisellə” rientra nella sezione danza della programmazione. Il Teatro Celebrazioni si conferma così come uno dei luoghi culturali più attivi e inclusivi della città, capace di ospitare artisti e compagnie emergenti e innovativi progetti performativi.