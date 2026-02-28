ROMA, 28 febbraio 2026 – Sono in corso da oggi i lavori di manutenzione straordinaria sul Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato tra il 1536 e il 1541 sulla parete dell’altare della Cappella Sistina. Un imponente ponteggio schermato con una riproduzione del dipinto accompagna le operazioni, che si svolgeranno senza chiudere al pubblico. L’intervento mira a rimuovere, con impacchi di carta giapponese imbevuta di acqua distillata, una patina superficiale di lattato di calcio che attenua il chiaroscuro e riduce l’intensità cromatica dell’opera, ripristinando la brillantezza originaria dei colori.

I lavori si dovrebbero concludere entro la Settimana Santa. “Erano 32 anni che non si metteva mano al Giudizio” ha osservato Barbara Jatta, ricordando l’ultimo intervento conservativo concluso nel 1994.

Jatta ha precisato: “non è un restauro – è una manutenzione straordinaria, molto semplice: si tratta solo di levare questo strato superficiale di sale, questo lattato di calcio depositato negli anni e lo si fa attraverso un impacco di acqua distillata e carta giapponese”. I restauratori del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali Lignei operano su sette piani del ponteggio, affiancati da tecnici del Gabinetto di Ricerca Scientifica, dell’Ufficio del Conservatore e dagli storici dell’arte della direzione, che monitorano e partecipano attivamente all’intervento.

Grazie al monitoraggio annuale, è stato identificato che il velo biancastro aveva origine antropica, riconducibile alla traspirazione dei visitatori e ai flussi d’aria nelle zone della finestra e dell’uscita.

Un intervento calibrato sulle esigenze della conservazione

La manutenzione straordinaria si distingue dalle operazioni ordinarie che vengono svolte annualmente, tra gennaio e febbraio, con piattaforme mobili e in assenza di pubblico: questa volta è stato scelto un ponteggio fisso che copre l’intera superficie di circa 180 metri quadrati dell’affresco. Il procedimento prevede impacchi di carta giapponese inumidita con acqua deionizzata applicati per circa un minuto, rimuovendo la patina di lattato senza danneggiare i pigmenti sottostanti.

La rapidità e la semplicità del metodo consentono di intervenire efficacemente nel breve periodo previsto.

L’intervento è stato reso possibile dalla cooperazione con la Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e sostenuto dal Capitolo della Florida dei Patrons of the Arts in the Vatican Museums.

Il valore dell’opera e l’eredità del restauro del Novecento

Il Giudizio Universale è una delle massime espressioni della maturità artistica di Michelangelo. L’opera – che rappresenta Cristo giudice, circondato da apostoli, profeti, santi, eroine, sibille e martiri – è realizzata con una pennellata energica, spesso direttamente sull’intonaco, e con scelte iconografiche d’impatto, come angeli senza ali intesi a ridurre le gerarchie tra il divino e l’umano.

La superficie dipinta copre circa 180 metri quadrati e richiama milioni di visitatori.

Nel 1994, grazie all’intervento definito “restauro del secolo”, i colori originali riemersero in tutto il loro splendore: “colori di Michelangelo uscivano fuori da una coltre indistinta di bruno, quasi nero”, ricorda oggi Paolo Violini, restauratore capo. Ora, a trentadue anni di distanza, questo velo superficiale si sta dissolvendo, riportando alla percezione piena del capolavoro. La manutenzione in corso testimonia un impegno costante nella conservazione preventiva e nella trasparenza verso il pubblico, che continua ad ammirare la Sistina anche durante il cantiere.