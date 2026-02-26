Jan Komasa presenta il suo nuovo film Good Boy, definendolo una “lettera d’amore nei confronti della tirannia”. L'opera nasce come “provocazione per cercare di capire il mondo in cui viviamo, sempre più dominato da una cultura del trash e della violenza, anche in politica”. Il thriller psicologico e favola nera arriverà nelle sale italiane il 6 marzo, distribuito da Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures. Protagonisti sono Stephen Graham, Andrea Riseborough e Anson Boon, quest’ultimo premiato alla Festa del Cinema di Roma con il premio “Vittorio Gassman” come miglior attore.

Good Boy narra il viaggio tra sogno e incubo vissuto da Tommy, un diciannovenne che alterna violenze e bravate, riprese e pubblicate sui social, a serate di sballo tra alcol e droga con gli amici. Una notte, il ragazzo viene rapito da Chris (interpretato da Stephen Graham) e condotto nella grande casa isolata dove vive con Kathryn (Andrea Riseborough) e il figlio dodicenne Jonathan (Kit Rakusen). Qui, la famiglia si sta riprendendo da un lutto. Tommy si ritrova incatenato nello scantinato e scopre che l’intento di Chris e Kathryn è rieducarlo, trasformandolo in un “bravo ragazzo” attraverso punizioni violente, ma anche dolcezza, attenzioni, feste, regali e momenti familiari.

Due forme di violenza a confronto

Komasa evidenzia nella storia “due tipi di violenza”: quella contemporanea, esercitata da Tommy e condivisa sui social per guadagnare popolarità, e quella analogica di Chris, che sembra incarnare una mentalità retrograda, “degli anni ’50 e ’60, quando si ricorreva anche a punizioni fisiche per educare i figli”. Nella dinamica si crea un “legame grottesco”: Tommy perde la libertà ma ottiene tutte le attenzioni, mentre la famiglia ritrova una forma di scopo nell’atto di rieducarlo. Il paradosso è che, nella società attuale, “ciò che conta è essere visti”, e si può persino barattare la libertà per un po’ di cura e considerazione. Komasa aggiunge: “vediamo cose folli e a volte ne diventiamo parte, pubblicando video e post allucinanti, anche perché ogni forma di spazzatura al mondo sul web può essere monetizzata”.

Un film tra black comedy, satira sociale e suggestioni cinematografiche

Good Boy si posiziona sul confine tra black comedy e thriller psicologico, con una vena satirica che richiama atmosfere alla Arancia Meccanica. La “favola nera” di Komasa esplora con ironia e crudezza i meccanismi della violenza, del controllo e della visibilità sociale in un’epoca dominata dai social e dal sensazionalismo visivo.

Il paradosso su cui si costruisce il film funge da specchio deformante della nostra società digitalizzata, in cui la sovraesposizione mediatica può trasformarsi in una forma di punizione o di riscatto. Le dinamiche familiari disturbate, un teatro grottesco, insieme a punizioni e carezze, riflettono una tensione tra passato e presente, tra vecchie concezioni educative e l’ossessione contemporanea per like, visualizzazioni e attenzione mediatica.

Contesto produttivo e riconoscimenti

Good Boy conferma Jan Komasa come autore sensibile alle tensioni sociali contemporanee, già noto per il film candidato all’Oscar nel 2020, Corpus Christi. La scelta di mescolare generi – commedia nera, thriller, satira – è funzionale a una provocazione che invita lo spettatore a interrogarsi sul confine tra tutela e tirannia, interesse e sfruttamento dell’immagine.

Anson Boon, interprete del fragile e provocatorio Tommy, è stato premiato alla Festa del Cinema di Roma con il premio “Vittorio Gassman” per “averci guidato in un viaggio sconvolgente, dalla violenza brutale all’amore più puro, e per aver percorso questo straordinario arco emotivo e interpretativo con assoluta credibilità”.

L’uscita italiana del film è prevista per il 6 marzo 2026: un’occasione per riflettere, attraverso il cinema, su ciò che siamo disposti a sacrificare per essere visti o per sentirci amati, anche se la forma di amore evocata è, paradossalmente, quella della tirannia.