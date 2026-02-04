Cogne ospita il primo appuntamento dell’edizione 2026 del Gran Paradiso Film Festival, rassegna che da anni valorizza la natura e il territorio attraverso il cinema. L’anteprima si è svolta nella località valdostana con la proiezione di alcuni tra i film in concorso e la partecipazione di figure chiave della manifestazione. Il festival pone da sempre attenzione ai temi ambientali, spesso in stretta relazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, uno dei più antichi d’Italia.

L’iniziativa coinvolge numerosi spettatori locali e visitatori, consolidando il ruolo di Cogne come centro culturale e punto di partenza per eventi che si snodano in altre località del territorio.

Le proiezioni e le attività del Gran Paradiso Film Festival, che si svolge anche in altri comuni vicini al Parco, rivestono importanza nell’educazione ambientale e nella promozione della conoscenza del patrimonio naturale.

L’edizione 2026 e il legame con Cogne

L’anteprima del festival a Cogne rappresenta una tradizione consolidata rivolta non solo agli amanti del cinema naturalistico, ma anche a visitatori attenti ai valori ambientali. La manifestazione favorisce l’incontro tra registi, pubblico e operatori culturali, offrendo occasioni di dialogo su tematiche legate all’ecosistema alpino e al rispetto della biodiversità. Il festival, noto per proporre documentari e film che raccontano paesaggi, animali e storie locali, rinsalda il rapporto della comunità di Cogne con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Le proiezioni dell’anteprima vogliono porre l’accento sull’attenzione alla sostenibilità ambientale e sugli sforzi di conservazione promossi dagli organizzatori, rendendo il cinema strumento di approfondimento e sensibilizzazione. Cogne, grazie alla posizione nel cuore del parco, diventa quindi luogo privilegiato per aprire il festival e coinvolgere residenti e turisti in riflessioni condivise.

Storia e sviluppi del Gran Paradiso Film Festival

Il Gran Paradiso Film Festival è nato alla fine degli anni Novanta per promuovere la cultura dell’ambiente e della montagna nel contesto valdostano. Nel corso degli anni ha ospitato registi e autori di prestigio internazionale, consolidando una rete di collaborazioni con istituzioni scientifiche e museali.

La scelta delle location, tra cui spiccano Cogne e Valsavarenche, mira a valorizzare le aree protette e le comunità locali, offrendo anche momenti di formazione per le scuole e attività partecipative per diversi segmenti di pubblico.

Il festival ha ampliato progressivamente la selezione delle pellicole in programma, includendo produzioni provenienti da numerosi paesi, con particolare attenzione al racconto delle sfide della conservazione della natura, del cambiamento climatico e delle scelte sostenibili. Oltre alle proiezioni, il cartellone offre incontri, escursioni e laboratori tematici che coinvolgono direttamente i visitatori. Accanto al coinvolgimento di Cogne, molte manifestazioni collaterali si svolgono nei principali centri della Valle d’Aosta, favorendo la diffusione dei valori del festival sull’intero territorio regionale.