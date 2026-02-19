“Portoni narranti” è l’iniziativa culturale che anima il borgo di Guardiaregia, arroccato ai piedi del Monte Mutria, dove i portoni in legno delle abitazioni diventano tele narrative. Dal 2024, street-artist italiani e stranieri hanno dipinto questi portoni, testimoni del passaggio di briganti, pastori, transumanze, emigrazione, artigianato della creta, tradizioni gastronomiche e natura. L’arte urbana intreccia così storia, modernità, identità e bellezza nel cuore del borgo antico, che conta poco più di seicento abitanti.

Il progetto nella sua dimensione partecipativa e territoriale

Attualmente, sono ventisei i “Portoni narranti” che punteggiano il paese, ognuno con l’intento di raccontare “la storia del luogo” in modo personale. Il sindaco Fabio Iuliano annuncia che presto il numero salirà a oltre cinquanta. Il progetto è promosso dall’amministrazione comunale di Guardiaregia, con il contributo delle aziende locali Heidelberg Materials e La Molisana, ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Arteteca Molise e l’Osservatorio nazionale sulla creatività urbana InWard.

Maria Rosaria Grifone, autrice di un volume sull’oasi WWF di Guardiaregia, definisce l’iniziativa “non solo un progetto di street-art ma un racconto corale che intreccia tradizione e contemporaneità, memoria locale e sguardi internazionali, natura e cultura”.

Aggiunge: “Ogni portone dipinto è una porta aperta sulla storia, sull’identità, sulle radici che ci tengono ancorati a una terra anche quando tutto sembra spingerci altrove”.

“Portoni narranti” nasce da un’intenzione condivisa di rigenerazione culturale e identitaria del borgo. Gli artisti, provenienti da vari Paesi del mondo tra il 2024 e il 2025, hanno trasformato i portoni, sopravvissuti per oltre mezzo secolo alle intemperie, in opere d’arte urbana capaci di restituire senso e valore all’abitato antico.

Il coinvolgimento di Heidelberg Materials e La Molisana, due realtà industriali radicate sul territorio, ha garantito il sostegno economico e logistico. La sinergia tra pubblico, privato e associazionismo culturale ha permesso di creare un museo diffuso a cielo aperto, capace di attrarre visitatori e di contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Guardiaregia: storia, natura e arte urbana

Guardiaregia, con meno di seicento abitanti e incastonato tra le montagne del Molise, custodisce nelle sue pietre le tracce della transumanza, del lavoro della creta e dei modi di vita tradizionali che hanno segnato la vita rurale dell’Appennino. Il progetto valorizza questi elementi ricongiungendoli con la creatività contemporanea, rendendo visibili memorie altrimenti trascurate.

InWard, l’Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, conferisce al progetto una valenza culturale più ampia, secondo le linee della rigenerazione territoriale attraverso arte, community e racconto pubblico. Questo tipo di intervento rientra in un più vasto trend che vede i borghi italiani trasformarsi in gallerie a cielo aperto, ma a Guardiaregia assume una dimensione identitaria e partecipata.