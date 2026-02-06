Guess celebra il suo quarantacinquesimo anniversario con un evento esclusivo in alta quota a Gstaad, Svizzera. La sfilata si è tenuta il 6 febbraio 2026 all'interno dell'iconico Iglu Dorf alpino, nell'ambito del progetto Guess Winter Takeover. Questa iniziativa ha visto la trasformazione di rinomate località sciistiche come Zermatt, Bormio e Courchevel in scenari che riflettono l'estetica del brand.

L'evento, svoltosi durante la golden hour, ha accolto circa sessanta ospiti selezionati, tra cui influencer e stampa internazionale, come Chiara Ferragni, Leonie Hanne e Lea Elui.

La violinista Laura Zimmermann ha offerto una performance dal vivo, arricchendo l'atmosfera cinematografica. Le modelle hanno calcato una passerella innevata, emergendo da una scultura cristallina, per presentare la Ski Capsule Fall/Winter 2026. La collezione propone look fashion pensati per l'après-ski, caratterizzati da silhouette iconiche, volumi stratificati, texture avvolgenti e materiali tattili, reinterpretando lo stile alpino con un tocco di eleganza e sensualità.

Il contesto alpino e il progetto Guess Winter Takeover

L'evento di Gstaad rappresenta il culmine del Guess Winter Takeover, un'operazione di marketing estesa a importanti mete invernali europee. L'iniziativa ha previsto allestimenti e attivazioni su larga scala, in linea con lo spirito del marchio.

Dopo una precedente esperienza a Glacier 3000, la sfilata nell'Iglu Dorf segna un'evoluzione del concept, integrando luce, ghiaccio e altitudine come elementi narrativi della proposta moda.

Una celebrazione in quota tra scena e natura

L'ambientazione d'alta quota, con il paesaggio alpino sospeso tra luce e neve, ha offerto un palcoscenico suggestivo per valorizzare la nuova Ski Capsule Fall/Winter 2026. Il modello scenografico ha incluso una passerella immersa nel ghiaccio, con modelli che emergevano da strutture cristalline, e una performance live che ha fuso musica e moda in un'unica esperienza sensoriale.

In coerenza con l'identità Guess, la collezione unisce estetica e funzionalità. I plissé stratificati, i materiali caldi e gli accessori pensati per l'ambiente freddo si combinano con volumi sofisticati e riferimenti alla sensualità distintiva del marchio. L'evento sottolinea l'impegno del brand nel fondere ambienti naturali estremi con glamour e innovazione stilistica.