Il 26, 27 e 28 febbraio 2026, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà la stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con l’esecuzione de “La Creazione” di Franz Joseph Haydn. Sul podio, il direttore musicale Daniel Harding guiderà l’Orchestra e il Coro, preparato da Sam Evans. Il capolavoro di Haydn, compositore del diciottesimo secolo, sarà eseguito il 26 e 27 febbraio alle ore 20:00 e il 28 febbraio alle ore 18:00. Il cast vocale vedrà la partecipazione del soprano Katharina Konradi, del tenore Joshua Ellicott e del basso Michael Nagy.

L’oratorio di Haydn, composto nel 1798, è descritto come “il culmine di un sentimento religioso placido e gioioso”. Le parole del compositore rivelano la sua profonda connessione spirituale: “Quando penso a Dio il mio cuore è talmente pieno di gioia che le note mi sgorgano fuori come una fontana”. La narrazione dell’opera si sviluppa in tre parti distinte: dall’oscurità primordiale del Caos all’emergere della luce, culminando nel canto d’amore di Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden. Un evento musicale che promette un intenso viaggio sonoro, dalla creazione biblica del mondo al primo canto d’amore.

Il contesto storico e artistico de “La Creazione”

“La Creazione” (titolo originale in tedesco: Die Schöpfung, Hob.

XXI:2) è un oratorio in lingua tedesca, composto da Franz Joseph Haydn tra il 1796 e il 1798. Il libretto, in gran parte opera di Gottfried van Swieten, trae ispirazione dal racconto della Genesi, dai Salmi e dal poema “Paradiso perduto” di John Milton. L’opera fu pubblicata in versione bilingue tedesco-inglese nel 1800. La partitura prevede un cast solistico composto da soprano, tenore e basso, un coro a quattro voci e un’orchestra di stampo tardo-classico. La prima esecuzione pubblica coinvolse un organico imponente, con circa 120 strumentisti e 60 cantanti, a testimonianza dell’ambizione sonora dell’opera.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Sala Santa Cecilia

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1908 e con sede a Roma, si annovera tra le più prestigiose formazioni orchestrali italiane.

Daniel Harding ha assunto la direzione musicale nel 2024, succedendo ad Antonio Pappano, e dirige la compagine in un repertorio che abbraccia dal periodo barocco alla musica contemporanea. La Sala Santa Cecilia, parte integrante dell’Auditorium progettato da Renzo Piano e intitolata alla patrona della musica, rappresenta la sala più capiente del complesso, con 2.756 posti. Si distingue per un avanzato progetto acustico, caratterizzato da 26 gusci in legno di ciliegio americano che rivestono il soffitto.

L’Auditorium Parco della Musica è un complesso polifunzionale che include tre sale da concerto principali (Santa Cecilia, Sinopoli e Petrassi), una cavea all’aperto da tremila posti, studi di registrazione e spazi espositivi. La sua architettura, che si sviluppa attorno alla cavea scenica, integra anche resti archeologici di una villa romana, creando un dialogo unico tra archeologia, cultura contemporanea e musica.