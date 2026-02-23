Hermès riceve il Premio Speciale Film Impresa Unindustria per il progetto “Grand Tour degli Affreschi”. Il riconoscimento premia la capacità di comunicare la manifattura artigianale trasformandola in una testimonianza culturale condivisa. La cerimonia di consegna si terrà a Roma, presso il Cinema Quattro Fontane, nella giornata conclusiva della manifestazione, in programma dal 2 al 4 marzo.

L’artigianato valorizzato come espressione culturale

Il comitato del Premio, presieduto da Giampaolo Letta e con la direzione artistica di Mario Sesti, ha selezionato Hermès per la sua abilità nel narrare il saper fare artigianale attraverso un linguaggio che coniuga estetica e cultura.

Il progetto “Grand Tour degli Affreschi” è stato identificato come un esempio di eccellenza nella comunicazione, capace di unire la produzione manifatturiera al patrimonio artistico.

La IV edizione del Premio Film Impresa

La quarta edizione del Premio Film Impresa, ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, si svolgerà al Cinema Quattro Fontane di Roma dal 2 al 4 marzo. Quest'anno viene introdotto il Premio alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, per evidenziare il legame tra immagine e suono nel racconto d’impresa contemporaneo. La seconda giornata del festival ospiterà due proiezioni speciali: “Andata e Ritorno”, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e il docufilm “Nuvola”, a cura del Gruppo Lavazza.

Il parterre di ospiti d'eccezione include Sergio Castellitto, presidente di giuria e vincitore del Premio Speciale alla Carriera; Giuseppe Tornatore, insignito del Premio Speciale alla Creatività; Brunello Cucinelli, premiato con il Premio Speciale per il Made in Italy all’estero; e Pierfrancesco Diliberto – Pif, vincitore del Premio Ermanno Olmi 2026.

Al momento non risultano conferme indipendenti della notizia.