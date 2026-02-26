I Taccuini di Henry James rappresentano una preziosa raccolta di appunti, promemoria, riflessioni, aneddoti e impressioni che lo scrittore statunitense era solito annotare nel corso della sua vita quotidiana. Questi materiali, che spaziano dalle osservazioni sulla vita mondana a quelle sulla scena letteraria, sono stati meticolosamente raccolti e curati da F. O. Matthiessen e Kenneth B. Murdock. L'opera è stata pubblicata in Italia da Adelphi, all'interno della prestigiosa collana Biblioteca Adelphi.

Il volume offre uno sguardo privilegiato sul laboratorio creativo di James, dimostrando come anche i dettagli apparentemente più minuti potessero trasformarsi in spunti fecondi per la creazione di racconti e romanzi.

La raccolta permette al lettore di seguire da vicino il percorso intellettuale e artistico dell'autore, immergendosi nelle sue intuizioni narrative e nelle sue profonde riflessioni personali.

La pubblicazione italiana Adelphi

L'edizione italiana dei Taccuini si inserisce perfettamente nella consolidata tradizione della casa editrice Adelphi, nota per la sua dedizione nel proporre opere di straordinario valore letterario e filologico. Il volume ripropone fedelmente i materiali originali raccolti da Matthiessen e Murdock, offrendo così al pubblico italiano un'opportunità unica per conoscere da vicino il metodo di lavoro e il pensiero di uno dei più influenti autori della letteratura angloamericana.

Storia e natura dell’opera

I Taccuini di Henry James sono universalmente riconosciuti come una fonte inestimabile per comprendere la genesi delle sue opere e la sua complessa relazione con l'atto della scrittura. Attraverso queste pagine intime, il lettore è invitato a cogliere la straordinaria trasformazione di semplici annotazioni in trame narrative di grande complessità e profondità, seguendo il filo conduttore della creatività di James.

L'immagine di copertina del volume, una suggestiva litografia realizzata da William Nicholson nel 1898, contribuisce significativamente a evocare l'atmosfera dell'epoca e a sottolineare il carattere intrinsecamente osservativo e riflessivo dei Taccuini.