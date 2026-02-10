Il Teatro Massimo Bellini di Catania inaugura il nuovo ciclo di “Opere da camera” con la prima assoluta de Il quinto moschettiere. L’opera debutterà il 17 febbraio al Teatro Sangiorgi, seconda sala dell’ente lirico, con repliche il 18 e 19 febbraio. Il cartellone include anche Le nozze dell’orso, ispirato a due atti unici di Čechov. Questa iniziativa segna il ritorno della lirica in una sede minore, ma simbolicamente importante, proponendosi come atto innovativo volto a promuovere la produzione contemporanea.

L’opera, strutturata in prologo, otto scene ed epilogo, porta la firma di Matteo Musumeci per la musica e Vincenzo De Vivo per il libretto.

Il lavoro ritrae un moderno spin-off dell’universo dumasiano, in cui un giovane paggio, Oscar, rivela una sorprendente identità. Sul podio sale il direttore Domenico Schiano Lo Moriello, mentre la regia è affidata a Davide Garattini Raimondi. Il cast vocale vede protagonista Albane Carrère nel ruolo centrale di Mademoiselle Françoise Montauban de Jarjayes/Oscar, affiancata da Italo Proferisce (Athos), Ivan Tanushi (Porthos) e Ugo Guagliardo (Aramis). Il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano sottolinea come la commissione di queste nuove opere abbia significato “scegliere il rischio fertile della creazione”, riaffermando il Bellini come “centro di produzione e di committenza” con la capacità di “investire nella creatività contemporanea” attraverso un cartellone che coniuga rigore, qualità artistica e attenzione al pubblico.

Il Teatro Sangiorgi come laboratorio creativo

Il Teatro Sangiorgi, gioiello liberty di via Sangiuliano, diventa sede di sperimentazione e nuova produzione lirica, dopo anni di predominio della sala principale di Piazza Bellini. La scelta di ambientare qui l’anteprima di opere da camera riflette una strategia di prossimità al pubblico e agilità artistica. La sala ospita rappresentazioni più intime e sperimentali, favorendo un coinvolgimento diretto e una maggiore freschezza drammaturgica nelle prime assolute.

La formula dell’atto unico, con pochi personaggi e una struttura narrativa condensata, si adatta perfettamente al formato del Sangiorgi e al desiderio di costruire un legame più immediato e attuale con la platea.

Un binomio tra tradizione e contemporaneità

Il progetto si inserisce nel più ampio disegno culturale del Bellini volto a rilanciare il teatro musicale attraverso creazioni originali, frutto di commissione, e non solo attraverso il repertorio consolidato. Il quinto moschettiere propone uno spin-off dumasiano in cui la memoria letteraria convive con l’invenzione scenica contemporanea: il giovane paggio Oscar si rivela essere, in realtà, una dama cresciuta come soldato, superando i codici tradizionali nell’eroismo narrativo.

Musumeci e De Vivo affermano: “I tre moschettieri, come si sa, erano… quattro. […] Là dove finisce il primo dei romanzi che Alexandre Dumas padre dedica ai Moschettieri, comincia la nostra opera”.

In questa cornice, la vicenda riprende un’iconografia classica per declinarla in chiave innovativa, mescolando elementi di operetta, musical e canzone al teatro musicale tradizionale.

Il sovrintendente Cultrera di Montesano osserva che l’ente intende essere “non solo custode della tradizione, ma luogo attivo di sperimentazione e rinnovamento”. La nuova produzione aggiorna il repertorio senza rinnegarlo, elevando di fatto l’attività del Bellini a laboratorio culturale, in cui passato e presente dialogano con equilibrio.