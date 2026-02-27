Il 13 febbraio, a Istanbul, si è svolta la settima edizione dei TRT World Citizen Awards, una cerimonia internazionale che dal 2017 segnala figure capaci di incidere sul piano sociale, culturale e umano ben oltre i confini dei rispettivi Paesi. In Italia, la notizia è scivolata sotto traccia. Eppure uno dei riconoscimenti più significativi, il Lifetime Achievement Award, è stato assegnato a un architetto italiano, Raul Pantaleo, premiato per una carriera costruita intorno a un’idea precisa e coerente: l’architettura come strumento di giustizia sociale, non come esercizio autoreferenziale.

Il dato è rilevante non tanto per la dimensione celebrativa, quanto per il significato che porta con sé. In un momento storico in cui l’architettura viene spesso raccontata attraverso rendering, icone e grandi firme, il riconoscimento a Pantaleo sposta l’attenzione su un’altra traiettoria possibile. Una traiettoria che mette al centro le persone, i bisogni reali, i contesti fragili. Ed è proprio questa prospettiva che rende la notizia degna di essere ripresa, analizzata e contestualizzata anche nel dibattito italiano, al di là della cornice internazionale in cui è maturata

Raul Pantaleo e un’idea di architettura che esce dai salotti

Raul Pantaleo, nato a Milano nel 1962, è noto soprattutto come cofondatore dello studio TAMassociati, realtà con base a Venezia che ha costruito negli anni un profilo atipico rispetto ai canoni dominanti dell’architettura contemporanea.

Il suo lavoro si è sviluppato lungo una linea chiara: progettare per chi ha meno, per territori marginali, per comunità che vivono condizioni di vulnerabilità sociale, economica o sanitaria.

Nel corso della sua carriera, Pantaleo ha lavorato su progetti di ospedali, strutture sanitarie, spazi educativi e interventi urbani in aree segnate da emergenze o disuguaglianze profonde. In questi contesti, l’architettura non è mai stata pensata come gesto iconico, ma come infrastruttura di dignità. Ed è proprio questa coerenza, mantenuta nel tempo, che ha motivato l’assegnazione del Lifetime Achievement Award.

Il riconoscimento non celebra un singolo edificio o un progetto particolarmente riuscito, ma un approccio.

Un metodo che tiene insieme competenza tecnica, ascolto delle comunità, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Cosa sono i TRT World Citizen Awards

I TRT World Citizen Awards nascono nel 2017 come iniziativa dell’emittente internazionale TRT World, con l’obiettivo dichiarato di dare visibilità a persone che contribuiscono a un cambiamento positivo su scala globale. Nel corso delle varie edizioni, i premi hanno toccato ambiti diversi: diritti umani, fotografia sociale, educazione, inclusione digitale, etica dell’intelligenza artificiale, impegno civile.

Il valore simbolico del Lifetime Achievement Award

Il Lifetime Achievement Award ha un peso specifico particolare. Non è un premio alla novità, né alla performance dell’ultimo anno.

È un riconoscimento che guarda alla continuità, alla coerenza, alla capacità di mantenere una visione nel tempo. Nel caso di Pantaleo, questo significa aver portato avanti per decenni un’idea di architettura come servizio pubblico, anche quando il mercato spingeva in altre direzioni.

Questo aspetto rende il premio particolarmente interessante per una lettura critica. Non si tratta di celebrare una carriera come eccezione virtuosa, ma di interrogarsi su quanto questo modello possa diventare meno eccezionale e più sistemico. Il riconoscimento internazionale, in questo senso, può funzionare come specchio: restituisce all’Italia l’immagine di un professionista che all’estero viene valorizzato per ciò che incarna, non per ciò che rappresenta mediaticamente.