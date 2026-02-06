Rai1 propone in prima serata, il 10 febbraio 2026, in occasione del Giorno del Ricordo, il film tv Il marciatore. La pellicola è dedicata a raccontare la storia vera di Abdon Pamich, indimenticato campione olimpico della marcia e simbolo dell’esodo giuliano-dalmata.

Il film, diretto da Riccardo Donna, vede nel ruolo di protagonista Leonardo Pazzagli, con la partecipazione di Nicole Grimaudo e Ivana Lotito. La produzione, sostenuta da Rai Fiction e Solaris Media, si concentra sulle vicende biografiche di Pamich, nato a Fiume nel 1933 da famiglia italiana, costretto con la madre all’esilio dopo l’avvento del regime di Tito.

Pamich, figura centrale del film, rappresenta non solo un’icona dell’atletica leggera italiana, ma anche un testimone della tragedia storica delle foibe e della diaspora istriana, fiumana e dalmata. Il film ripercorre il suo percorso umano e sportivo, dagli esordi segnati dalle difficoltà dell’esilio fino alla conquista della medaglia d’oro nella 50 km ai Giochi Olimpici di Tokyo 1964. Particolare attenzione viene data al legame con il padre, rimasto sepolto a Fiume, e al valore formativo della marcia nella costruzione della sua identità.

Il significato del Giorno del Ricordo e la testimonianza di Pamich

Il Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia dopo il secondo dopoguerra, trova nel racconto della vita di Pamich una testimonianza simbolica.

L’atleta è stato più volte protagonista di incontri nelle scuole e di interventi pubblici per trasmettere il portato umano e morale di quella esperienza, sottolineando come la memoria di questi eventi sia ancora oggi necessaria per la crescita civile del Paese. L’opera mette al centro anche il valore dello sport come riscatto personale e collettivo.

Storia di Abdon Pamich e contesto dell’esodo giuliano-dalmata

Abdon Pamich ha rappresentato l’Italia nelle maggiori competizioni internazionali dal 1955 al 1972, conquistando in totale 40 titoli italiani e due medaglie olimpiche. La sua famiglia, come decine di migliaia di altri italiani dell’Adriatico orientale, fu costretta ad abbandonare Fiume in seguito agli avvenimenti che portarono al passaggio di quei territori sotto la Jugoslavia.

L’esodo delle comunità giuliano-dalmate tra il 1943 e il 1956 coinvolse almeno 250.000 persone.

Nel difficile inserimento in Italia, Pamich trovò nello sport uno strumento di integrazione e di affermazione. La sua resilienza personale, narrata anche in libri e documentari, viene qui declinata in chiave narrativa televisiva. La scelta di mandare in onda Il marciatore per il Giorno del Ricordo si inserisce nell’attività di Rai nel raccontare pagine significative della storia italiana attraverso la fiction, favorendo un dialogo sulla memoria condivisa. La figura di Pamich resta emblematica non solo per i suoi successi atletici, ma anche per la sua testimonianza civile, divenuta un punto di riferimento nel ricordo dell’esodo giuliano-dalmata.