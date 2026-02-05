Il Carnevale 2026 avrà come colonna sonora ufficiale il brano “Carnevale Siamo Noi”, interpretato in duetto dal Piccolo Coro dell’Antoniano e dalla conduttrice televisiva Carolina Benvenga. La canzone, accompagnata da un videoclip, è stata scelta per animare le celebrazioni carnevalesche, con un focus particolare sul pubblico giovane e sulle famiglie. Questo progetto nasce dall’unione tra la nota presentatrice e l’istituzione musicale bolognese, da decenni punto di riferimento nella produzione di contenuti musicali per l’infanzia.

Il brano “Carnevale Siamo Noi” si propone di diffondere un messaggio di inclusione, gioia e creatività, valori intrinseci alla festa di Carnevale.

Carolina Benvenga ha espresso entusiasmo per l’esperienza, definendola “speciale” e sottolineando l’importanza di coinvolgere i bambini nei momenti di festa e condivisione. Il videoclip, disponibile sulle principali piattaforme digitali, presenta animazioni e coreografie colorate, pensate per stimolare la partecipazione attiva del pubblico, anche da casa.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano: una tradizione musicale per l’infanzia

Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, intitolato alla sua fondatrice Mariele Ventre, vanta una storia che inizia nel 1963. Da allora, si è affermato come uno dei principali interpreti di canzoni destinate all’infanzia in Italia. L’Antoniano, ente promotore del celebre Zecchino d’Oro, ha contribuito significativamente alla diffusione di un repertorio musicale di qualità per bambini e ragazzi, offrendo anche percorsi formativi e attività pedagogiche.

Il coro ha inciso centinaia di brani, molti dei quali sono diventati veri e propri classici, e partecipa regolarmente a eventi nazionali e internazionali dedicati al mondo dei più piccoli.

La direzione del Piccolo Coro è affidata dal 1995 a Sabrina Simoni, che ha raccolto il testimone da Mariele Ventre, portando avanti la missione educativa e musicale iniziata oltre sessant’anni fa. Le attività dell’Antoniano attraggono ogni anno centinaia di bambini da tutta Italia, promuovendo valori di amicizia, collaborazione e solidarietà attraverso la musica.

Carolina Benvenga: un impegno per l’intrattenimento dei più piccoli

Carolina Benvenga, nota conduttrice televisiva e cantante, ha costruito la sua carriera sull’intrattenimento e l’educazione dei bambini, con programmi in onda sui canali tematici RAI e numerosi progetti musicali.

Oltre alla collaborazione per “Carnevale Siamo Noi”, Benvenga pubblica regolarmente canzoni, video e contenuti didattici per la prima infanzia, consolidando la sua figura come un punto di riferimento per il pubblico più giovane.

Il nuovo brano per il Carnevale 2026 segna un’ulteriore tappa nel suo percorso di promozione di iniziative ricreative e culturali. L’associazione con il Piccolo Coro dell’Antoniano e con la manifestazione carnevalesca conferma la volontà di offrire ai bambini momenti di formazione e allegria, valorizzando la musica come potente strumento di crescita e condivisione.