Sono iniziate in Piemonte le riprese di Ting, opera prima di finzione del regista Maximilien Dejoie. Il film, un dark fantasy, è ambientato nel contesto post‑Prima Guerra Mondiale e trae ispirazione anche dalla pandemia, esplorando un percorso di formazione segnato dal trauma di quegli eventi. La produzione è una coproduzione Italia‑Regno Unito, realizzata da Albolina Film, Randan/Ting Film Ltd e Cinefonie, con il sostegno di Creative Europe Media, Ministero della Cultura, Idm Film Commission Sudtirol, Screen Scotland e Film Commission Torino Piemonte.

Le location e la troupe del film

Le riprese, che proseguiranno fino al 10 marzo 2026, si svolgono in diverse location piemontesi, tra cui il Real Collegio di Moncalieri, Avigliana, Villastellone e Chieri. Successivamente, la troupe si sposterà in Alto Adige, grazie al supporto della Film Commission Torino Piemonte. La produzione vanta una significativa componente locale, affiancata da professionisti di calibro internazionale: il concept designer Luke Fisher, il maestro animatronics Gustav Hoegen, il candidato all’Oscar Tristan Versluis per i prosthetics, la scenografa Carlotta Desmann, la direttrice della fotografia Caroline Bridges e la compositrice delle musiche Ginevra Nervi.

Nel cast, la giovane Mariandrea Cesari interpreta Marilì, affiancata da Stefano Cassetti e Mina Kavani nei ruoli dei genitori, insieme a un ensemble internazionale di attori.

Una coproduzione europea tra identità locale e competenze internazionali

L’iniziativa si inserisce nel contesto del cinema piemontese, con l’obiettivo di rafforzare la propria dimensione produttiva interna. La Film Commission Torino Piemonte ha finanziato numerose produzioni attraverso il Piemonte Film TV Fund, sostenendo progetti con l’intento di attrarre investimenti, supportare le imprese audiovisive e promuovere occupazione qualificata nella regione. “Ting” si colloca in questo filone, rappresentando una produzione con risorse europee e italiane che valorizza luoghi e professionisti locali, pur contando su competenze di livello internazionale.

Il contesto storico‑artistico e i luoghi del set

Il Real Collegio di Moncalieri, una delle principali location, è un edificio dall’importante valenza storica, sorto nel diciottesimo secolo e parte di istituzioni educative piemontesi, conserva ancora oggi un valore architettonico significativo. Girare in questo luogo permette di beneficiare di un ambiente autentico, non ricostruito, che rafforza la verosimiglianza storica della narrazione. Luoghi come Avigliana, Villastellone e Chieri offrono ambienti urbani e paesaggistici che contribuiscono a ricreare atmosfere d’epoca, mentre l’estensione delle riprese all’Alto Adige amplia la gamma paesaggistica e architettonica del film.

Il coinvolgimento di specialisti come Fisher, Hoegen e Versluis evidenzia l’attenzione posta sulla qualità artigianale.

Carlotta Desmann, vincitrice di un David di Donatello, assicura un’impronta scenografica di spessore; Caroline Bridges eleva il livello visivo mediante l’uso della fotografia; Ginevra Nervi arricchisce emotivamente con le musiche originali.

Con una data di chiusura riprese prevista per il 10 marzo 2026, Ting si candida a diventare un esempio di cinema italiano di genere che unisce sensibilità locali, risorse europee e talento internazionale, confermando la capacità del Piemonte di affermarsi come polo produttivo.