Il volume “Ethics and the Artificial Image – Accountability and Reliability for a New Status of the Visual”, edito da Mimesis International, affronta il tema cruciale di come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo la nostra percezione della realtà e minando la fiducia nel visivo. L’autrice, Veronica Neri, professoressa associata di Filosofia morale all’Università di Pisa, propone un’analisi approfondita che intreccia filosofia, tecnologia e diritto.

Il libro, presentato il 6 febbraio 2026, offre un antidoto morale al dilagare dei falsi visivi, sollecitando una ridefinizione dei principi etici che governano l’uso delle tecnologie visive basate sull’IA.

Neri parte da scenari concreti per illustrare come le immagini generate dall’intelligenza artificiale non si limitino a rappresentare il mondo, ma arrivino a interpretarlo e persino a plasmarlo, mettendo a repentaglio la trasparenza comunicativa e la fiducia del pubblico.

Fotografie iperrealistiche, paesaggi sintetici e video deepfake emergono come potenti strumenti di propaganda, disinformazione e polarizzazione, rendendo sempre più arduo discernere il vero dal falso. Di fronte a questo scenario, Neri lancia un appello per una ridefinizione dei principi etici alla base della progettazione e dell’impiego delle immagini artificiali, al fine di garantire che l’IA possa espandersi in modo responsabile e collettivo.

Un approccio etico tra co-responsabilità, trasparenza e senso del limite

Nel suo lavoro, Neri delinea un modello etico fondato sulla co-responsabilità, sulla trasparenza e sulla consapevolezza, integrando un necessario senso del limite, sia umano che tecnologico. L’immagine artificiale, secondo l’autrice, “non si limita a rappresentare il mondo: lo interpreta, lo filtra e lo orienta”. Ogni algoritmo visuale, infatti, veicola valori impliciti, suscita emozioni specifiche e modella i comportamenti collettivi, creando un potente effetto di verità che compromette il patto fiduciario tra chi osserva e ciò che viene mostrato.

Questa riflessione si inserisce nel dibattito attuale, richiamando le recenti normative europee sull’intelligenza artificiale, volte a garantire accountability e affidabilità delle tecnologie visive.

Il volume, supportato da un contributo del dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa nell’ambito di un progetto europeo, si conclude con un monito: in un’epoca in cui il confine tra immagine autentica e simulacro si assottiglia, solo un’etica del vedere può restituire senso e libertà al nostro sguardo.

Contesto e fondamenti della riflessione di Neri

Il libro analizza come immagini IA virali e talvolta inesistenti, come un disastro mai accaduto o volti artificiali utilizzati nella pubblicità, possano orientare l’opinione pubblica. La riflessione si concentra su cosa accade quando l’immagine smette di essere mera rappresentazione per diventare uno strumento di costruzione della realtà.

Neri sottolinea l’urgenza di un’etica che coniughi trasparenza e senso del limite, evidenziando come le immagini artificiali “interpretano, filtrano e orientano” il mondo. Le fotografie e i video iperrealistici generati da reti neurali possono produrre un potente effetto di verità, erodendo il patto di fiducia tra chi guarda e ciò che viene mostrato. Diventa quindi urgente ridefinire i principi etici che devono guidare la progettazione e l’uso delle tecnologie visive basate sull’intelligenza artificiale.

Le immagini IA si configurano così come strategie persuasive e potenzialmente manipolatrici, capaci di strutturare visioni collettive alterate con significative ricadute su informazione, politica e coesione sociale.

Neri propone di riconoscere la dimensione etica intrinseca a ogni immagine generata da IA e di rafforzare i quadri normativi e culturali che la regolano, ponendo al centro la responsabilità di creatori, distributori e fruitori. Solo attraverso questo approccio, l’IA potrà contribuire a un futuro visivo collettivo affidabile.