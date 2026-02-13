Sofia Citarella è nata a Bologna il 13 dicembre 2002 da mamma ucraina e papà italiano. Cresciuta in provincia, a Vergato, si è poi trasferita a Torino nel 2023 dove attualmente studia e scrive. La giovane poetessa 23enne ha concesso un'intervista a Blasting News nella quale ha ripercorso i momenti fondamentali che l'ha portato fino alla pubblicazione de "La timidezza delle peonie".

1. Da dove nasce la raccolta "La timidezza delle peonie"?

"La genesi di questa raccolta è stata un processo lento, quasi una sedimentazione emotiva che abbraccia un arco temporale molto vasto della mia vita.

"La timidezza delle peonie" nasce dall'esigenza di riunire le mie poesie più viscerali, andando a recuperare versi scritti quando avevo 16 anni, all'alba della mia scoperta della scrittura. È un lavoro di recupero e di cura: al suo interno vive la parte più fragile, incantata e inconsapevole di me.

Sono profondamente legata a queste pagine perché custodiscono la "me bambina"; pubblicarle è stato come prendere il mio cuore, nelle sue parti più pudiche e insicure, e tenerlo esposto tra le mani.

Il titolo, poi, non è una scelta casuale ma affonda le radici nella mia memoria familiare. Le peonie sono da sempre i miei fiori preferiti, quelli che mia madre ha sempre coltivato nel nostro giardino. Osservandole, ho capito che erano la perfetta rappresentazione simbolica della mia poesia: la peonia è un fiore che impiega tempo a schiudersi, protegge la sua bellezza fino all'ultimo, ma quando finalmente fiorisce si rivela maestosa e vulnerabile allo stesso tempo.

Questa raccolta è esattamente questo: il mio tentativo timido di fiorire. Nasce da una tensione costante tra il desiderio di ritirarsi nel proprio guscio e l'urgenza opposta di offrirsi — per citare un verso presente nel libro — "allo spettacolo osceno del mondo". È il mio modo di trasformare quella timidezza antica in una forma di coraggiosa presenza. Eccomi, io esisto, e sono questa".

2. I temi principali delle tue poesie possono essere racchiusi in amore, solitudine, introspezione: cosa vuoi tentare di trasmettere al lettore?

"A essere del tutto sincero, non scrivo con la presunzione di voler insegnare qualcosa o di trasmettere un messaggio studiato a tavolino. Non c'è nulla di pianificato in questo senso.

La mia scrittura è un atto spontaneo, un'urgenza. Io mi limite a scrivere, a posare le parole sulla carta. Ciò che poi il lettore percepisce, o l'emozione che ne ricava, credo sinceramente che non dipenda da me: è il frutto di un disegno più grande. È come se le parole facessero un percorso tutto loro per arrivare dove devono arrivare, guidate da una volontà che trascende la mia pianificazione".

3. Quanto è durato il lavoro di gestazione prima di giungere alla pubblicazione?

"Se guardo al calendario, ho messo il punto finale a questa raccolta nell'aprile del 2023. I due, tre anni precedenti sono stati un tempo di scrittura viva e di recupero. Non mi sono limitata a ordinare il passato: in quel periodo ho scritto molto, ma l'obiettivo era restare fedele a quella "me bambina".

È stato un lavoro ibrido e intenso: da una parte la stesura di nuove versioni, nati dall'urgenza del momento; dall'altra la "pesca" di quelle mie prime nascite poetiche che dovevano ancora trovare il loro posto. È stata una gestazione lunga proprio per questo: serviva tempo per far sedimentare le nuove parole accanto a quelle antiche, fino a riconoscere in tutte la stessa voce. È stato, insomma, il tempo necessario per definire il mio inizio".

4. Quali sono i poeti contemporanei e non che prendi un modello?

"La mia più grande fonte di ispirazione è senza dubbio Anne Sexton, seguita a stretto giro da Anaïs Nin. Di loro apprezzo i temi trattati, la scrittura confessionale e quella sensibilità spiccata, quasi dolorosa, che le ha rese uniche.

Sono i miei modelli assoluti per come hanno saputo trasformare il vissuto in arte.

Se invece parlo di "linea di pensiero" e di approccio alla vita, il mio punto fermo è Cesare Pavese. La qualità dei suoi pensieri e il suo modo di scavare nell'esistenza sono per me un rifugio costante, ma anche una continua fonte di interrogazione. Leggerlo significa sempre mettersi in discussione.

Tra i contemporanei, invece, mi confronto spesso con una figura che esce dai canoni classici della poesia scritta: Lana Del Rey. Nonostante nasca come cantautrice, la sua poetica intrinseca e il suo libro di poesie sono per me un riferimento imprescindibile. Sento che parliamo la stessa lingua e che abitiamo, artisticamente, lo stesso mondo fatto di malinconia e bellezza".

5. Qual è il poeta che ti ha portato a comprendere la tua passione per il poeta?

"Non è stato un solo nome, ma l'incontro con varie voci che mi hanno letteralmente dato il permesso di esistere sulla pagina. Uno di questi è stato Arthur Rimbaud: leggere i suoi versi è stato come ricevere una scossa. Mi ha insegnato che la poesia ha il dovere di trascinare a galla ogni parte di sé, ogni follia, senza censure o paure morali.

Ma a questa urgenza si è unita anche Anne Sexton, che mi ha mostrato come quella stessa follia potesse diventare una confessione intima, quasi chirurgica. Lei mi ha fatto capire che il dolore personale non va nascosto, ma esposto. È grazie a loro se ho compreso la mia passione: ho sentito che scrivere era l'unico modo per dare una forma, e forse una salvezza, a tutto ciò che mi portavo dentro".

6. Infine stai pensando a una prossima raccolta di poesie?

"Assolutamente sì. Sono già immersa nella scrittura di un nuovo progetto che percepisco profondamente diverso, più maturo rispetto al primo. Se ''La timidezza delle peonie'' rappresentava il canto fragile e delicato del mio esordio, in questa nuova raccolta emerge con forza la mia parte più donna: femminile, sensuale, consapevole e sicura.

Sento che questo secondo lavoro poggia su fondamenta nuove, semplicemente perché sono cresciuto io. È un'evoluzione del mio essere, una metamorfosi: vedere questa trasformazione fissata nero su bianco è una testimonianza preziosa che mi riempie il cuore.

È un progetto viscerale, forse più 'scuro' e introspettivo, che vedrà la luce nel 2026.

E proprio in questa profondità, emerge un tema fondamentale: la fede. In queste nuove pagine la fede non è solo presenza, ma diventa il mio appiglio saldo al mondo, quasi un cordone ombelicale irrinunciabile che mi nutre e mi tiene ancorata alla vita".