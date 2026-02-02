Il sistema cinematografico italiano e quello cinese rafforzano la loro collaborazione con la firma di un nuovo accordo di coproduzione, annunciato il 2 febbraio 2026. L'intesa è stata siglata a Pechino dal ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli e dal presidente del China Media Group, Shen Haixiong. L'accordo mira a promuovere la cooperazione tra i due Paesi nel settore audiovisivo e a favorire la realizzazione di nuove opere cinematografiche tra Italia e Cina.

Alla firma dell’accordo hanno partecipato rappresentanti istituzionali italiani e cinesi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale in cui le coproduzioni stanno assumendo un ruolo sempre più strategico. Il nuovo protocollo intende rafforzare la collaborazione tra le industrie cinematografiche dei due Paesi, favorendo la circolazione delle opere nei rispettivi mercati e la partecipazione a festival internazionali.

Dettagli dell'accordo e punti chiave della cooperazione

L’accordo firmato a Pechino stabilisce una collaborazione tra le istituzioni cinematografiche italiane e cinesi, con l’obiettivo di condividere risorse artistiche, produttive e tecniche. L’intesa prevede la possibilità di sviluppare progetti di coproduzione che coinvolgano professionisti ed enti dei due Paesi, promuovendo lo scambio culturale e la partecipazione a iniziative comuni.

La presenza all’evento di rappresentanti istituzionali italiani e cinesi sottolinea la volontà politica di sostenere il settore audiovisivo con nuovi strumenti. L’accordo è considerato un passo importante per rafforzare la presenza dell’Italia nel mercato cinematografico cinese e consolidare la collaborazione tra i due Paesi.

Contesto storico e prospettive delle coproduzioni tra Italia e Cina

La storia delle coproduzioni tra Italia e Cina è relativamente recente, con i primi accordi avviati negli anni duemiladieci nel quadro della crescente apertura della Cina ai mercati internazionali. Il coinvolgimento delle istituzioni cinematografiche cinesi è fondamentale nella regolamentazione e selezione dei progetti internazionali destinati alla distribuzione in territorio cinese.

Queste strutture supervisionano tutte le fasi di produzione, dal finanziamento alla censura dei contenuti, garantendo compatibilità con le norme locali e internazionali.

Il cinema coprodotto tra Italia e Cina ha visto negli ultimi anni alcuni casi di successo, come le collaborazioni per film a soggetto storico e documentaristico. Il nuovo accordo, siglato a Pechino, si affianca alle iniziative per rafforzare la presenza dell’Italia nel Sud-Est asiatico e consolidare la collaborazione con i centri di produzione cinesi. Questi sviluppi evidenziano la crescente importanza della sinergia tra i due Paesi nel settore cinematografico mondiale.