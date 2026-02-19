Jacopo Petrecca ha rimesso il mandato relativo alla sua posizione a Rai Sport all'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. La notizia, resa nota il 19 febbraio 2026, ha attirato l'attenzione nel settore televisivo pubblico nazionale. Petrecca, figura di rilievo all'interno della struttura Rai dedicata allo sport, ha comunicato la decisione in un momento di cambiamenti strategici per la testata.

L'annuncio arriva in una fase delicata per Rai Sport, che sta affrontando una riorganizzazione interna e la ridefinizione delle modalità di copertura degli eventi sportivi nazionali e internazionali.

La decisione di Petrecca si inserisce in questo contesto di trasformazione, lasciando all'azienda la possibilità di valutare le prossime mosse per la guida della testata sportiva.

Il percorso di Jacopo Petrecca in Rai Sport

Petrecca ha ricoperto ruoli di responsabilità all'interno di Rai Sport, contribuendo alla narrazione dei principali eventi sportivi italiani e internazionali. La sua esperienza e il suo impegno sono stati riconosciuti sia all'interno della redazione sia dal pubblico, che ha potuto seguire la copertura di manifestazioni di primo piano grazie al lavoro della squadra da lui coordinata.

Rai Sport: storia e ruolo nel panorama televisivo

Rai Sport, canale tematico della Rai, è stato istituito nel 1999 e rappresenta uno dei principali riferimenti per l'informazione sportiva italiana.

Trasmette notiziari, approfondimenti, eventi in diretta e rubriche dedicate a tutte le discipline sportive. La sede del canale si trova a Roma presso il Centro di produzione Rai Saxa Rubra. Negli anni, Rai Sport ha seguito i principali eventi come Olimpiadi, Campionati del mondo di calcio, ciclismo e altri sport, offrendo un servizio pubblico riconosciuto per capillarità ed equilibrio nell'informazione.

L'uscita di Jacopo Petrecca dalla sua posizione pone la Rai di fronte alla scelta di una nuova leadership per continuare la missione di servizio pubblico e informazione sportiva di qualità, in un contesto di mercato sempre più competitivo e in trasformazione.