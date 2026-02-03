La stagione estiva di Musica per Roma vedrà tra i suoi protagonisti alcuni dei nomi più noti della scena jazz internazionale. Pat Metheny, Marcus Miller, Diana Krall e Stefano Bollani sono stati infatti annunciati come ospiti principali dell’edizione 2026 del festival jazz, che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’evento, atteso dagli appassionati del genere, conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’Auditorium nel panorama musicale romano e nazionale.

Oltre ai nomi già citati, la rassegna ospiterà anche altre stelle del jazz, tra cui Brad Mehldau, Chucho Valdés e James Carter.

Il programma rappresenta una delle offerte più ricche e variegate degli ultimi anni e testimonia l’attenzione dell’Auditorium Parco della Musica verso le grandi figure internazionali e la promozione della cultura musicale d’autore. Il festival si svilupperà nel corso dell’estate 2026, con date che toccheranno il periodo centrale della stagione e coinvolgeranno diversi spazi della struttura romana, una delle più frequentate d’Europa per la musica dal vivo.

Il jazz internazionale anima l’estate romana

L’Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2002, si è affermato in questi anni come una delle principali sedi del jazz europeo. Il cartellone di Musica per Roma per l’estate 2026 si distingue sia per la presenza di artisti di fama mondiale sia per una proposta che valorizza le tendenze contemporanee e il dialogo tra generi.

Pat Metheny, chitarrista dal linguaggio innovativo e vincitore di diversi Grammy Awards, torna a Roma con il suo progetto più recente. Marcus Miller, tra i più influenti bassisti della scena jazz-funk, presenterà invece alcune delle sue nuove composizioni, mentre Diana Krall proporrà il suo repertorio elegante tra standard jazz, swing e ballad. Stefano Bollani, pianista tra i più celebrati della scena europea, porterà invece la sua cifra eclettica e la capacità di spaziare tra i diversi linguaggi musicali.

Il festival offrirà così al pubblico romano non solo concerti di grandi solisti ma anche occasioni di incontro tra musicisti di generazioni e provenienze diverse, promuovendo la ricchezza e la vitalità del jazz contemporaneo in una città come Roma, da sempre crocevia di culture musicali.

L’Auditorium Parco della Musica: un polo culturale di rilievo

Situato nel quartiere Parioli, l’Auditorium Parco della Musica è il polo musicale più importante di Roma, con una media di un milione di visitatori annui e oltre 300 eventi ospitati ogni anno. La struttura, progettata per favorire l’acustica e la versatilità degli spazi, comprende tra gli altri la Sala Santa Cecilia, la Sala Sinopoli e la Sala Petrassi, oltre alla cavea all’aperto che ospita i grandi eventi estivi come Jazz at the Auditorium. Nel corso degli anni, il Complesso ha accolto sia le stelle mondiali del jazz, come Miles Davis, Herbie Hancock e Wynton Marsalis, sia numerosi artisti italiani ed europei che hanno contribuito a definirne l’identità culturale e la reputazione internazionale.

L’impegno nella promozione della musica d’autore, l’attenzione alle giovani promesse e l’offerta di programmi didattici e di divulgazione musicale fanno dell’Auditorium una delle istituzioni culturali più attive e riconosciute, capaci di rinnovarsi e di proporre rassegne di alto profilo come quella annunciata per l’estate 2026. Il cartellone jazz di quest’anno rappresenta un ulteriore elemento di richiamo per il pubblico nazionale e internazionale, ribadendo la centralità di Roma nella geografia del jazz europeo.