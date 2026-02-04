I Jet, celebre band rock australiana, hanno annunciato due imperdibili concerti in Italia che si terranno nel mese di luglio. Il gruppo, noto a livello mondiale per brani iconici come ‘Are You Gonna Be My Girl’, si esibirà a Pistoia e a Bologna, offrendo così ai fan italiani l’opportunità di assistere a uno spettacolo dal vivo dopo un considerevole periodo di assenza dalle scene nel nostro Paese. L’annuncio delle date italiane rappresenta un evento particolarmente atteso dagli appassionati di musica rock internazionale.

Le tappe italiane del tour estivo

La band australiana si esibirà il 5 luglio a Pistoia, nell’ambito del prestigioso Pistoia Blues Festival, e il 7 luglio a Bologna, presso il Sequoie Music Park. Queste due date italiane si inseriscono in un più ampio tour che vede i Jet impegnati in diverse città europee. I concerti nel nostro Paese sono attesi con particolare fervore, dato che la band non si esibiva in Italia da diversi anni. I biglietti per entrambe le date sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Il ritorno dei Jet sulle scene live

La band, formatasi a Melbourne nei primi anni Duemila, ha riscosso un enorme successo internazionale con il loro album di debutto, ‘Get Born’.

Dopo un periodo di pausa, i Jet sono tornati a esibirsi dal vivo, riscuotendo un grande entusiasmo sia tra i fan di vecchia data che tra le nuove generazioni. Il ritorno in Italia rappresenta un’occasione speciale per riascoltare dal vivo i loro successi più celebri e le nuove produzioni. L’evento si colloca in un’estate ricca di appuntamenti musicali di rilievo nel panorama italiano.

Chi sono i Jet

I Jet sono una rock band australiana nata nel 2001 a Melbourne. Il gruppo è composto da Nic Cester, Chris Cester, Cameron Muncey e Mark Wilson. Il loro album di debutto, ‘Get Born’, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, trainato da singoli di grande successo come ‘Are You Gonna Be My Girl’ e ‘Look What You’ve Done’. Dopo una pausa discografica e live, la band è tornata a esibirsi dal vivo, confermandosi tra le realtà più apprezzate del rock internazionale.