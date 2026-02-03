Dal 5 febbraio al 3 maggio 2026, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna ospiterà una retrospettiva dedicata a John Giorno, figura di spicco della poesia e della performance a livello internazionale. L’esposizione, il cui vernissage è previsto per il 4 febbraio, offre un’opportunità preziosa per esplorare la poliedrica carriera di Giorno, artista che ha segnato profondamente la poesia visiva e la performance a partire dagli anni Sessanta.

La mostra presenterà una selezione di opere, installazioni e materiali documentali che delineano il profilo di un autore centrale nell’ambito dell’avanguardia artistica americana.

Il percorso espositivo mira a fornire una visione completa della produzione di Giorno, riconosciuto come un punto di riferimento per la sperimentazione che intreccia parola, suono e spazio. I visitatori avranno modo di confrontarsi con una serie di lavori poetici e performativi che illustrano l’evoluzione di un artista capace di ridefinire il rapporto tra linguaggio e arte contemporanea.

John Giorno: un percorso tra poesia, performance e arte

Nato a New York nel 1936, John Giorno si è affermato come una delle figure più influenti dell’avanguardia poetica, sia in ambito americano che globale. L’artista è noto per la sua ricerca costante di un linguaggio poetico performativo, frutto anche di collaborazioni con figure di rilievo come Andy Warhol, Brion Gysin e William S.

Burroughs. Giorno ha sviluppato progetti che hanno attraversato la poesia concreta fino all’installazione sonora, trasformando il testo in un elemento dinamico e multisensoriale. L’iniziativa bolognese rappresenta un’occasione significativa per conoscere gli innumerevoli aspetti del lavoro di questo artista.

Il percorso espositivo non si limita all’indagine della dimensione puramente letteraria, ma estende la sua analisi ai legami tra poesia e arti visive. Ciò avviene attraverso opere che combinano materiali testuali, registrazioni audio e supporti multimediali. In questo modo, il pubblico è invitato ad avvicinarsi all’opera di Giorno, seguendone le diverse fasi: dalla sperimentazione poetica degli anni Sessanta fino agli interventi urbani e installativi che hanno caratterizzato la sua maturità artistica.

Il MAMbo come centro nevralgico dell’arte contemporanea

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna si conferma come uno dei principali spazi dedicati alla promozione dell’arte contemporanea in Italia. Il museo, situato nel centro della città, ospita con regolarità mostre dedicate a figure chiave della scena artistica internazionale, mostrando un’attenzione particolare sia per le avanguardie storiche sia per i linguaggi più attuali. La retrospettiva su John Giorno si inserisce in una programmazione che mira a favorire il dialogo tra artisti internazionali e il pubblico italiano, consolidando il ruolo di Bologna come snodo cruciale nel circuito artistico europeo.

L’esposizione dedicata a Giorno rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del MAMbo volto alla valorizzazione delle ricerche artistiche più innovative. L’iniziativa offre ai visitatori la possibilità di esplorare le molteplici sfaccettature di un autore che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura visiva e poetica contemporanea.