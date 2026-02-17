Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, ha presentato il 16 febbraio 2026 la seconda tappa del suo Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Lorè, in programma il 12 agosto nella Music Arena di via Inghilterra a Montesilvano. L’artista ha fatto il suo ingresso sul palco con un look informale, composto da calzini a pois bianchi e rossi e un berretto rosa, intonando poche note di “That’s amore”. La scelta musicale è stata una reazione spontanea alla scoperta delle origini montesilvanesi di Dean Martin, figura che Jovanotti ha dichiarato di adorare. L’incontro, condotto dal critico musicale Paolo Talanca, ha visto la partecipazione dell’attore locale Francesco Centorame, che ha raggiunto Cherubini sul palco al termine della presentazione.

Durante il suo intervento, Jovanotti ha condiviso alcune riflessioni sul tour: «È la città più piccola tra quelle che faccio, ma il bacino è grande, verranno anche da lontano». Ha inoltre anticipato che il concerto, previsto per le tre del pomeriggio, si configurerà come «un vero festival», grazie alla presenza di ospiti nazionali e internazionali, dj e sessioni live. Lo spazio scenico è stato concepito su un prato, immerso tra i palazzi. L’artista ha poi sottolineato l’importanza della musica dal vivo, affermando che «la musica dal vivo è bellissima» e che il mercato dei concerti sta vivendo un momento di grande espansione, essendo «decuplicato negli ultimi anni».

Jovanotti ha anticipato che il tour estivo si concentrerà sul centro-Sud, con una tappa significativa a Roma, dove sono stati annunciati due concerti al Circo Massimo.

Tra una data e l’altra del Jova Summer Party, è previsto anche un percorso in bicicletta: da Montesilvano si partirà alla volta di Barletta, accompagnati da una carovana di ex ciclisti, inclusi campioni del mondo. L’artista ha concluso l’incontro emozionandosi con i fan, distribuendo autografi, selfie e regali.

Il progetto “L’Arca di Lorè” e il contesto del tour

Il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Lorè si configura come un progetto itinerante che fonde musica, sostenibilità e mobilità alternativa. Il tour prenderà il via da Olbia il 7 agosto, per poi toccare Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli, culminando il 12 settembre al Circo Massimo di Roma. Ogni tappa inizierà alle 16:30, proponendo un’esperienza di intera giornata con musica live, dj set, villaggi tematici e un impianto logistico pensato per favorire festa e socialità.

Montesilvano si conferma quindi come la seconda tappa di questo viaggio musicale e simbolico, con l’evento promosso da Trident Concerts.

Monte­silvano: dal Beach Party del 2019 all’odierna Music Arena

Il legame tra Jovanotti e Montesilvano affonda le radici nel 2019, anno in cui la città ospitò il Jova Beach Party sulla spiaggia, lasciando un segno tangibile nella comunità. A distanza di sei anni, l’artista ritorna a Montesilvano, questa volta presso la Music Arena, uno spazio verde situato in via Inghilterra, alle spalle del Teatro del Mare, che ospiterà la data del 12 agosto 2026. Questa riconferma della presenza di Jovanotti nel territorio abruzzese rappresenta, secondo le dichiarazioni dei vertici locali al momento dell’annuncio, un’occasione preziosa per rilanciare la città sia a livello culturale che turistico.