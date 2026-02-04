Al Teatro Diana di Napoli debutta in prima nazionale lo spettacolo “Jucature” di Pau Mirò, con adattamento e regia di Enrico Ianniello. Dall’11 febbraio, Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca interpretano quattro “giocatori” descritti come “amabili falliti”: simpatici, vitali, chiacchieroni, formano una combriccola stralunata e sfiziosa che si ritrova per giocare a carte. Le partite, tuttavia, non iniziano mai, poiché i protagonisti sono troppo presi da discorsi assurdi e da vaghe, irrealizzabili idee di rivincita. È facile immaginarli fuori dal loro “appartamento grande e accogliente”, strappati da quell’ansa di tranquillità per essere immersi nel vortice metropolitano: sono quattro “invisibili”.

In scena si manifestano le figure di un attore appassionato di furti al supermercato e affetto da vuoti di memoria; un becchino balbuziente e logorroico che trova conforto nei racconti di una prostituta ucraina; un barbiere che non esercita più la professione ma non può confessarlo; e un professore di matematica con un vecchio complesso di inferiorità e un padre-fantasma che non gli ha mai permesso di crescere. La vita vera sembra negata a questi antieroi, lasciando spazio alle parole, da affidare agli amici, ottenendo in cambio una malinconica e amorevole comicità intrisa di ricordi e voglia di vivere.

Le scene sono curate da Carmine Guarino, i costumi da Ortensia De Francesco, il disegno luci da Cesare Accetta.

La produzione è di Diana Or.i.s – Centro di produzione teatrale.

Il testo di Pau Mirò e la regia di Ianniello

“Jucature” è un testo di Pau Mirò che ha ricevuto il premio UBU come miglior testo straniero. Questa nuova edizione, allestita da Diana Or.i.s con la regia di Enrico Ianniello, vede in scena Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca. La prima nazionale è in programma dall’11 febbraio al Teatro Diana di Napoli.

Nella sua precedente itineranza, lo spettacolo era stato rappresentato nel 2016, nella stagione 2015‑2016, al Teatro Toniolo di Mestre, con lo stesso cast principale e la regia di Ianniello. L’allestimento fu apprezzato per la sua capacità di tratteggiare con tenerezza e surrealismo quattro uomini che si ritrovano ogni sera attorno a un tavolo da gioco, senza mai iniziare la partita.

Tra battute, sogni e confessioni, emergono come “amabili falliti, invisibili al mondo ma pieni di umanità”.

Il Teatro Diana e la produzione Diana Or.i.s

Il Teatro Diana di Napoli è un centro culturale noto per le sue produzioni contemporanee e per ospitare anteprime e prime nazionali. Ciò è reso possibile anche grazie al supporto di realtà produttive come Diana Or.i.s, centro di produzione teatrale attivo nella città, impegnato nella creazione di repertorio e in nuove drammaturgie. L’allestimento di “Jucature” conferma la sua vocazione a promuovere testi contemporanei e premiati, come quello di Pau Mirò.