Kate Moss ha chiuso a sorpresa la prima sfilata di Demna in qualità di direttore creativo di Gucci. La top model ha indossato un abito di cristalli dalla schiena scoperta, mettendo in mostra un G‑string con logo gioiello, un esplicito omaggio agli anni di Tom Ford alla guida della maison.

L’evento, che ha avuto luogo al Palazzo delle Scintille di Milano, è stato trasformato in un’immaginaria galleria d’arte, arricchita dalla presenza di statue antiche. Tra gli ospiti d’eccezione figuravano Alessandro Michele, seduto accanto a Donatella Versace, e la star di Hollywood Demi Moore.

«Questa sfilata è importante ed è vista da molti come un punto di svolta», ha commentato Luca de Meo, amministratore delegato di Kering. «Ma abbiamo molto da fare, tante maison da far crescere. Gucci è Gucci, e per Demna questa è la sua prima sfilata». De Meo ha aggiunto: «Demna e Francesca Bellettini sono un abbinamento naturale, e il business inizia sempre dalle persone». Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’opzione “see now, buy now”, che consente di acquistare parte della collezione già nel pomeriggio dello show.

“Primavera”: estetica, sensualità e pragmatismo

La collezione, intitolata “Primavera”, ha preso avvio con un mini abito bianco ultra aderente e T‑shirt muscolari, silhouette che richiamano le sculture classiche.

Le linee minimaliste hanno progressivamente lasciato spazio a capi che evocano l’era provocatoria di Tom Ford, affiancati da reminiscenze del periodo di Alessandro Michele, espresse attraverso abiti floreali, tailleur con fiocco pussy‑bow e ciabatte con pelliccia. Il finale, con l’apparizione di Kate Moss, si è imposto come un manifesto di sensualità disinvolta e di immediato impatto.

Demna, discostandosi da precedenti approcci intellettuali, ha espresso il desiderio di una visione più emotiva della moda. «Il mio lavoro è sempre stato molto intellettuale, non volevo più avvicinarmi al corpo, al lato emozionale», ha spiegato, secondo quanto riportato.

Visione estetica e suggestioni classiche

Lo spazio scenografico ricordava una visita alla Galleria degli Uffizi, con statue michelangiolesche che hanno ispirato abiti aderenti e drappeggi sensuali.

L’ispirazione al Rinascimento e alla “Primavera” di Botticelli si fonde con l’urgenza contemporanea di Demna di rendere Gucci “un sentimento” e non un concetto distaccato.

La scelta di chiudere lo show con Kate Moss, icona della maison nell’epoca Tom Ford, ha consolidato il legame tra passato e presente. L’associazione con il G‑string logo‑gioiello, rivisitato per il tempo presente, ha suggellato un ponte estetico e simbolico con le stagioni più memorabili del brand.