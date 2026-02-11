Il rapper Kid Yugi ha annunciato il suo primo, attesissimo tour nei palasport, intitolato “Anche Gli Eroi Muoiono Tour”. La tournée prenderà il via domenica 27 settembre da Bari con la data zero al Palaflorio. Il tour proseguirà poi con tappe a Padova (30 settembre, Fiera), Roma (6 ottobre, Palazzo dello Sport), Milano (8 ottobre, Unipol Forum), Napoli (13 ottobre, Palapartenope) e si concluderà il 15 ottobre a Firenze (Mandela Forum).

Questa notizia giunge a pochi giorni dalla certificazione disco di platino per l'ultimo album del rapper, anch'esso intitolato “Anche gli eroi muoiono”.

L'opera ha stabilito un record significativo, diventando l'album più venduto nella settimana di debutto nell'era dello streaming in Italia. L'artista presenterà sul palco i suoi successi consolidati e i brani inediti dell'album, che ha registrato vendite superiori a 67mila copie in soli sette giorni. “Anche gli eroi muoiono” ha conquistato la vetta della classifica FIMI/NIQ per album, CD, vinili e musicassette, con tutte le sue tracce che si sono piazzate nella Top 20 dei singoli più venduti. Kid Yugi conferma così la sua posizione di rilievo nel panorama del rap italiano contemporaneo, forte di ventuno dischi di platino, sedici d’oro, oltre due miliardi e mezzo di stream e milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Il tour nei palasport: un percorso nei centri urbani

Il “Anche Gli Eroi Muoiono Tour” prevede sei tappe nei principali palazzetti italiani, concentrate tra fine settembre e metà ottobre. Questo schema, definito incisivo e capillare, mira a raggiungere un vasto pubblico nei territori chiave. La scelta delle città – Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze – riflette l’ampia audience dell’artista e la sua capacità di mobilitare un pubblico eterogeneo in contesti urbani differenti.

Successi discografici e numeri da record

L'album “Anche gli eroi muoiono”, uscito il 30 gennaio, ha raggiunto il disco di platino nella prima settimana di disponibilità, superando le 67mila copie vendute. Questo risultato rappresenta un primato per un album al debutto nell’era dello streaming, consolidando ulteriormente la posizione di Kid Yugi tra gli artisti di maggior successo a livello nazionale.

L’intero progetto ha dominato la classifica FIMI/NIQ in tutte le sue formato (album, CD, vinili, musicassette), con un impatto notevole anche sulla Top 20 dei singoli. I numeri ottenuti, in continuità con i precedenti successi discografici dell’artista (ventuno dischi di platino e sedici d’oro), evidenziano un calo delle barriere generazionali nel rap contemporaneo, supportati da oltre 2,5 miliardi di stream e milioni di ascoltatori mensili su Spotify.