A trentadue anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, iconico leader dei Nirvana, il quotidiano britannico Daily Mirror torna a sollevare dubbi sulle circostanze della sua morte. Il tabloid rilancia la tesi di una presunta cospirazione omicida, contrapponendosi alla versione ufficiale del suicidio. Cobain, scomparso l'otto aprile 1994 a Seattle all'età di ventisette anni, è da sempre al centro di teorie alternative.

Secondo il Mirror, alcune prove raccolte all'epoca non sarebbero state adeguatamente considerate, alimentando ancora ombre sulle conclusioni delle indagini.

Le ultime ricostruzioni giornalistiche riaccendono il dibattito su uno degli eventi più discussi nella storia della musica contemporanea. Il tabloid suggerisce che la scena del crimine avrebbe potuto presentare elementi contrari all'ipotesi del suicidio, nonostante le autorità americane abbiano più volte confermato la propria posizione, negando la riapertura del caso. La moglie di Cobain, Courtney Love, e i familiari sono stati spesso al centro di speculazioni mediatiche; la cantante ha definito tali accuse "assurde" e "offensive".

Il caso Nirvana e le ricostruzioni sulla morte di Cobain

Cobain fu ritrovato senza vita nel suo appartamento di Seattle, con ferite da arma da fuoco e tracce elevate di stupefacenti nel sangue.

L'ipotesi del suicidio fu quella formalizzata dalla polizia e dalle inchieste forensi del 1994. Nel corso degli anni, numerosi media, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, hanno continuato a discutere della possibilità di un omicidio mascherato. Esperti e investigatori privati hanno espresso pareri discordi. La teoria più nota è stata diffusa nel documentario "Kurt & Courtney", che ebbe ampia eco internazionale. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni investigatori privati avrebbero suggerito che Cobain non fosse in condizioni di premere il grilletto e che alcune lettere lasciate potessero essere falsificate.

Le autorità di Seattle hanno tuttavia sempre ribadito la correttezza delle indagini originali.

Nel 2014, la polizia diffuse una serie di fotografie inedite della scena, sottolineando come esse confermassero ulteriormente la tesi del suicidio. La discussione pubblica, però, riemerge periodicamente ogni volta che emergono nuovi spunti mediatici.

L'eredità artistica di Cobain e il perdurare delle discussioni

Kurt Cobain ha influenzato una generazione, portando il grunge sulla scena internazionale con i Nirvana, grazie a successi come "Smells Like Teen Spirit" e all’album "Nevermind". La sua figura ha segnato la storia musicale mondiale, diventando oggetto di interesse per biografi, storici e appassionati. Nel corso degli anni, libri, film e documentari hanno contribuito a mantenere viva l’attenzione sul caso, alimentando speculazioni e leggende.

Il museo di Seattle dedicato al rock conserva varie testimonianze della sua carriera e della sua vita privata, mostrando l’impatto culturale della sua presenza e delle circostanze della sua morte.

L’anniversario della scomparsa di Cobain rappresenta di frequente un momento di commemorazione ma anche di discussione, tra chi considera il caso chiuso e chi ne mette ancora in dubbio gli esiti. Attualmente, nonostante le ricorrenti teorie riportate da tabloid e media, non sono stati presentati elementi nuovi o legalmente vincolanti che portino alla riapertura dell’inchiesta. La vicenda rimane, così, una delle pagine più controverse e dibattute della storia della musica rock.