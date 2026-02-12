Un importante tabloid britannico ha recentemente riacceso il dibattito pubblico sulla tesi della cospirazione riguardante la morte di Kurt Cobain, storico frontman dei Nirvana, avvenuta il 5 aprile 1994 a Seattle. L'investigatore privato Tom Grant ha nuovamente sostenuto che Cobain non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato vittima di un omicidio orchestrato. Questa posizione, sebbene priva di prove definitive ritenute valide dalle autorità americane, ha riacceso il dibattito tra fan ed esperti del settore musicale e giudiziario.

Kurt Cobain, figura centrale della scena musicale grunge degli anni Novanta, fu trovato morto nella sua abitazione con una ferita da arma da fuoco e un'elevata dose di eroina nel sangue.

L'investigatore privato Tom Grant, coinvolto nel caso sin dagli anni successivi alla morte dell'artista, ha dichiarato che vi sarebbero elementi che lascerebbero supporre un coinvolgimento di terzi. Tra le sue argomentazioni principali figurano incongruenze sulla scena del crimine e comportamenti sospetti attribuiti ad alcune persone dell'entourage di Cobain. “Non ci sono prove che Kurt abbia scritto la lettera d'addio”, sostiene Grant secondo il tabloid, riaccendendo l'interesse mediatico su una questione che periodicamente riemerge.

L'impatto di Kurt Cobain sulla cultura musicale

La figura di Cobain è da oltre trent'anni oggetto di ricerche storiche, dibattiti e produzioni culturali. Nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdeen, nello Stato di Washington, Cobain divenne il volto dei Nirvana a partire dal 1987, guidando la band verso una notorietà planetaria con album come "Nevermind" e "In Utero".

La sua influenza trasformò il grunge da fenomeno musicale di nicchia a movimento di massa e simbolo generazionale, determinando cambiamenti profondi nell'estetica e nei contenuti della musica rock mondiale. Dopo la sua morte, il patrimonio artistico di Cobain è stato analizzato sotto molteplici prospettive, inclusi i rapporti con la compagna Courtney Love e la pressione mediatica dovuta al successo.

Revisioni e conclusioni delle indagini

Le indagini ufficiali conclusero rapidamente che si fosse trattato di suicidio, ipotesi supportata dalla presenza della lettera d'addio e dagli elevati livelli di sostanze stupefacenti rilevati durante l'autopsia. Tuttavia, già negli anni successivi sono state sollevate numerose questioni, soprattutto a seguito delle deduzioni di Tom Grant, ex detective di polizia, che non ha mai smesso di indagare a titolo personale.

Diversi documentari, libri e servizi giornalistici, tra cui la rinnovata attenzione del tabloid britannico, hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse sul caso. Nonostante le molteplici revisioni condotte dal Dipartimento di Polizia di Seattle, che ha più volte esaminato e digitalizzato nuovamente le prove, le autorità hanno sempre confermato la diagnosi ufficiale di suicidio, pur ammettendo l'impatto mediatico senza precedenti della vicenda.