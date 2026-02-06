La Fender Mustang appartenuta a Kurt Cobain, iconico frontman dei Nirvana, sarà protagonista di un’asta a New York promossa da Julien’s Auctions. Questo strumento, una Mustang per mancini, è considerato uno dei simboli più potenti della carriera del musicista e un pezzo fondamentale della storia del rock degli anni Novanta.

La chitarra, utilizzata da Cobain in alcune delle esibizioni più memorabili dei Nirvana, si distingue per le sue modifiche personalizzate e per aver segnato momenti cruciali nella storia della band. Per i collezionisti, questa Mustang rappresenta un emblema di un’epoca e di un’intera generazione, destinata a catalizzare l’interesse di appassionati e cultori di memorabilia musicali.

Un cimelio della storia del rock

Kurt Cobain espresse in diverse occasioni la sua predilezione per la Fender Mustang, affermando in un’intervista: “Sono più economiche e praticamente solo io le uso, ecco perché le adoro”. Il valore attribuito a questo strumento riflette non solo la sua importanza storica, ma anche il crescente interesse del mercato internazionale per i memorabilia del rock degli anni Novanta.

Negli ultimi anni, strumenti legati ai Nirvana hanno raggiunto quotazioni eccezionali. Significativo è il caso della chitarra acustica utilizzata da Cobain durante la celebre esibizione Unplugged del 1993, venduta all’asta per oltre 6 milioni di dollari nel 2020. Questo dato conferma il profondo legame storico ed emotivo che questi oggetti conservano per i fan e i collezionisti a livello globale.

Kurt Cobain, i Nirvana e la Fender Mustang

Kurt Cobain, figura leggendaria della scena rock mondiale, è nato nel 1967 e scomparso prematuramente nel 1994. I Nirvana, fondati nel 1987, sono universalmente riconosciuti come uno dei gruppi simbolo del movimento grunge, capaci di influenzare generazioni di artisti. La scelta della Mustang come strumento principale da parte di Cobain sottolineava la sua ricerca di suoni e forme non convenzionali, elementi distintivi del suo stile. Il modello proposto all’asta si rivela particolarmente significativo per la sua autenticità e rarità: secondo la storia della Fender, la Mustang fu prodotta in serie limitata e divenne presto un tratto distintivo dell'estetica di Cobain.

Julien’s Auctions, casa d’aste nota per la sua specializzazione in memorabilia di celebrità, ha organizzato negli ultimi anni importanti eventi dedicati alla storia del rock. Tra le vendite più significative si annoverano strumenti appartenuti a figure come Prince e John Lennon, a testimonianza del crescente valore attribuito alla conservazione e alla celebrazione di oggetti legati a icone della cultura pop contemporanea.