Irina Shayk ha calcato il palco del Teatro Ariston giovedì 26 febbraio 2026, distinguendosi in un abito nero di pizzo con trasparenze, guanti e un dettaglio scintillante tra i denti. La sua discesa della scalinata è stata accolta da un caloroso applauso sulle note di “Unstoppable” di Sia. “Buona sera Sanremo, sono felice di essere qui con tutti voi”, ha esordito in italiano. Rispondendo al direttore artistico Carlo Conti sulla motivazione della sua presenza, ha dichiarato in italiano: “Carlo sono qui per te”, frase che Conti le ha fatto ripetere con evidente divertimento, mentre Laura Pausini sorrideva compiaciuta.

Interrogata da Pausini sulla sua cantante preferita, ha risposto in inglese: “Ovviamente tu, ma anche Mina e Adriano Celentano, molto amati anche da mia madre”.

La sua apparizione, seppur breve, è risultata densa di significato. Shayk ha salutato il pubblico con un caloroso “sono felice di essere qui con tutti voi” e ha chiarito il suo ruolo con un diretto “Carlo sono qui per te”. I riferimenti a Laura Pausini, Mina e Adriano Celentano hanno evocato un profondo legame affettivo e generazionale con la musica italiana, un sentimento rafforzato dall’importanza che questi artisti rivestono anche per sua madre.

Una presenza annunciata e attesa sul palco dell’Ariston

L’arrivo di Irina Shayk come co-conduttrice della terza serata era stato annunciato da Carlo Conti l’11 febbraio, insieme a Ubaldo Pantani e Laura Pausini.

La top model, definita dal direttore artistico tra le “donne più belle al mondo”, aveva descritto il suo invito come la realizzazione di un sogno, confermando la sua attesa protagonista sul palco dell’Ariston.

Dichiarazioni d’amore per Sanremo e la musica italiana

Durante la conferenza stampa, Shayk ha ribadito la sua gioia: “Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi”, aggiungendo con un pizzico di ironia di aver impiegato tutte le parole in italiano che conosceva. Ha espresso profondo onore nel calcare quel palco, sede del festival più longevo al mondo dal 1951, con oltre settantacinque anni di storia. Il suo entusiasmo e la gratitudine per l’invito e l’atmosfera del Festival erano palpabili fin dal suo arrivo.

Ha inoltre rivelato che sua madre è stata un’insegnante di musica per venticinque anni, e che lei stessa, fin da bambina, ha coltivato la passione per il canto e il pianoforte. Ha sottolineato con convinzione che “la musica unisce le persone” e che la musica italiana le piace in modo particolare “perché va diretta al cuore”.

Riguardo alla delicata questione della guerra tra Russia e Ucraina, la top model ha scelto di non rilasciare commenti politici, affermando: “Sono qui per celebrare l’amore, la musica e l’unità”, con l’intento di portare “una grande energia positiva”.

Contestualizzazione istituzionale e storica del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026, giunto alla sua settantaseiesima edizione, si è svolto al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

La direzione artistica e la conduzione principale sono state affidate a Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e da diversi co-conduttori per ogni serata, tra cui Irina Shayk per la terza. La kermesse ha visto la partecipazione di trentaquattro artisti, suddivisi tra la sezione Campioni, composta da trenta artisti affermati, e la sezione Nuove proposte, con quattro emergenti selezionati tramite Sanremo Giovani e Area Sanremo.

In questo quadro, la presenza di Irina Shayk si inserisce perfettamente nella consolidata tradizione del Festival di Sanremo, un evento nazionale capace di coniugare musica, spettacolo e ospiti di richiamo internazionale, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di vetrina culturale e mediatica di rilievo nel panorama italiano e globale.