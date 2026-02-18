Sono iniziate ufficialmente le riprese de La Valanga, il film che ricostruisce la tragica vicenda dell’hotel Rigopiano. Diretto da Elisa Amoruso, autrice di Amata e Time Is Up, il progetto è frutto della sceneggiatura di Leonardo Fasoli e della produzione di Camfilm, casa di produzione di Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi. Il film è destinato a Netflix, dove sarà disponibile prossimamente.

Nel cast figurano Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce e Barbara Chichiarelli, affiancati da Lorenzo Aloi, Carlotta Gamba, Mario Sgueglia, Pierluigi Gigante, Lorenzo Tamburrino, Selene Caramazza e Francesco Di Leva.

Le riprese si svolgeranno in diverse regioni italiane: Abruzzo, Lazio e Alto Adige.

La vicenda prende le mosse dal 18 gennaio 2017, quando un elegante albergo di montagna, completamente circondato dalla neve, divenne il teatro di un’inattesa tragedia. Una valanga travolse l’hotel Rigopiano, seppellendo sotto tonnellate di neve quaranta persone, tra ospiti e personale. Mentre i sopravvissuti lottavano per la vita tra le macerie, all’esterno si consumava una disperata corsa contro il tempo per portarli in salvo.

Il contesto storico e cinematografico della tragedia

La tragedia dell’hotel Rigopiano avvenne in Abruzzo il 18 gennaio 2017, causando la morte di ventinove persone, mentre undici riuscirono a salvarsi.

La valanga si staccò dal Monte Siella alle 16:41:59, colpendo l’hotel circa un minuto e venti più tardi. La massa nevosa avanzava a una velocità stimata di circa cento chilometri orari, dopo aver percorso quasi duemilaquattrocento metri. Questa ricostruzione è il risultato di uno studio interdisciplinare condotto da Ingv, Politecnico di Torino, Istituto svizzero Wsl e Università di Monaco.

Il film tra memoria collettiva e iniziative legislative

La realizzazione di questo film si inserisce in un quadro più ampio di elaborazione del lutto collettivo e di riflessione sulla prevenzione. Già nel 2017 fu annunciato un progetto televisivo di Taodue, intitolato La Valanga, una miniserie in quattro puntate.

Il nuovo film di Elisa Amoruso sembra porsi in continuità con quella visione, seppur su un medium differente.

In parallelo, la tragedia ha stimolato iniziative legislative e commemorative. La Regione Abruzzo ha approvato nel 2025 la legge 65, denominata “Mai più Rigopiano”, che introduce strumenti obbligatori per la prevenzione del rischio valanghe. Tra questi figurano la Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe e la Carta dei Rischi Locali di Valanga, con specifici divieti e l’istituzione del CORENEVA, comitato tecnico per lo studio della neve e delle valanghe. Tale normativa rappresenta una volontà concreta di trasformare il dolore in azione.

Sul piano commemorativo, ogni anno il ricordo della tragedia viene celebrato con cerimonie sul luogo dell’evento e nei centri vicini.

Il 18 gennaio 2026, in occasione del nono anniversario, si sono tenute in Abruzzo fiaccolate, alzabandiera e deposizione di rose bianche. La lettura dei nomi delle vittime è stata accompagnata dall’intonazione di “Signore delle Cime” e dal volo di ventinove palloncini bianchi, simboli del dolore e della memoria condivisa.