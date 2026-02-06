Il Labirinto della Masone, il celebre complesso culturale voluto e creato dall’editore e designer Franco Maria Ricci (1937‑2020) a Fontanellato (Parma), riapre le porte sabato 7 febbraio, al termine della consueta pausa invernale. La struttura inaugura così una nuova stagione ricca di mostre, incontri ed eventi editoriali, come annunciato nel sottotitolo: "A Fontanellato, dal 7 febbraio fino all’autunno una stagione ricca tra arte, musica e fumetto".

Fino all’8 marzo sarà ancora visitabile la mostra “Knock Knock Knock. Guardiani di ferro dalla collezione Cesati”.

L’esposizione esplora il tema simbolico del “varco” o del “passaggio” attraverso una raccolta di 65 picchiotti da porta in ferro. Le opere sono affiancate da immagini di porte e portoni fotografati da Massimo Listri, mentre gli ingrandimenti dei picchiotti, firmati da Roberto Bigano, mettono in luce i dettagli delle creazioni.

Successivamente, dal 28 marzo al 28 giugno, il Labirinto ospiterà la mostra “Erté. Lo stile è tutto”. Curata da Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, la rassegna presenta una vasta selezione dell’opera di Erté (Romain de Tirtoff), figura emblematica dell’Art Déco. Particolare attenzione sarà dedicata alle sue realizzazioni tra gli anni Dieci, Venti e Trenta del Novecento.

Tra il 3 e il 5 luglio è atteso il ritorno del “Lost Music Festival”, giunto alla sua sesta edizione. L’evento si configura come un’esperienza immersiva che celebra le espressioni contemporanee di musica elettronica e arte attraverso performance e installazioni. In questa occasione, suono, luce e natura si fonderanno nel dedalo che accoglierà gli artisti internazionali.

In autunno, il Labirinto dedicherà una mostra al mondo del fumetto. Milo Manara interpreterà la sua visione del labirinto e della figura di Borges, in un percorso espositivo accompagnato da un ricco programma di laboratori didattici, incontri e attività legate all’illustrazione e al fumetto.

Il Labirinto della Masone: un parco culturale unico

Il Labirinto della Masone è riconosciuto a livello internazionale come il più grande labirinto al mondo realizzato interamente con piante di bambù. La struttura, situata a Fontanellato, in provincia di Parma, occupa una superficie di circa sette‑otto ettari. Si tratta di un parco culturale articolato, che comprende non solo il dedalo vegetale, ma anche collezioni d’arte, spazi espositivi, una caffetteria, un ristorante‑bistrò e due suite di soggiorno. Nato dall’idea di Franco Maria Ricci, ispirata dal profondo legame con lo scrittore Jorge Luis Borges, il Labirinto è diventato un punto di riferimento per l’arte, la natura e l’ospitalità di alto livello.

Storia e offerte culturali del complesso

Inaugurato nel 2015, il Labirinto della Masone si inserisce attivamente nella rete dell’Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Oltre alle esposizioni temporanee, il complesso ospita regolarmente eventi culturali, incontri e una collezione permanente eclettica, capace di attraversare cinque secoli di storia dell’arte. Le sue strutture ricettive, tra cui la Caffetteria, il Ristorante‑Bistrò curato dallo chef Andrea Nizzi e le raffinate suite decorate secondo il gusto di Franco Maria Ricci, lo rendono una meta ideale per visite culturali e soggiorni immersivi di alta qualità. Le programmazioni previste per la stagione, che spaziano dalla mostra su Erté al Lost Music Festival, fino alla futura rassegna con Manara, testimoniano il carattere multifunzionale del complesso, capace di coniugare arte, natura, design e intrattenimento in modo originale e coinvolgente.