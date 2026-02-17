Lara Sansone si afferma da anni come figura di spicco nel panorama teatrale napoletano, distinguendosi in particolare per il suo ruolo di direttrice artistica del Teatro Sannazaro. Attrice, regista e punto di riferimento per la scena partenopea, Sansone ha saputo armonizzare la ricca tradizione del teatro napoletano con una programmazione che guarda al presente, coinvolgendo artisti di fama e aprendo la sala a un pubblico eterogeneo.

La carriera di Lara Sansone si è sviluppata sia all'interno che all'esterno del Teatro Sannazaro, storico palcoscenico napoletano situato in via Chiaia e inaugurato nel 1874.

Sansone ricopre da tempo il ruolo di direttrice artistica, proseguendo l'eredità familiare iniziata dalla nonna Luisa Conte, celebre artista e fondatrice della compagnia che ancora oggi anima il teatro. Sotto la sua guida, il Sannazaro propone una stagione teatrale di rilievo, con un repertorio che include autori classici e contemporanei, e accoglie regolarmente interpreti di grande richiamo come Carlo Buccirosso, Massimiliano Gallo, Angela Finocchiaro, Serena Autieri, Lina Sastri e Peppe Barra. Sansone ha descritto il suo percorso dichiarando: “Abbiamo sempre voluto fare del Sannazaro una casa della cultura accessibile e popolare, senza rinunciare all’eccellenza”. Questa visione ha permesso al teatro di mantenere nel tempo una forte identità e un solido radicamento nella città.

Dal palcoscenico alla piccola schermo

Lara Sansone ha esteso la sua visibilità anche attraverso partecipazioni televisive, dimostrando la versatilità del suo talento e la capacità del teatro napoletano di interfacciarsi con altri linguaggi dello spettacolo. Il suo percorso evidenzia come la sinergia tra teatro e media possa valorizzare artisti locali e promuovere la cultura partenopea attraverso canali di ampia diffusione.

Sansone ha spesso sottolineato: “Il palcoscenico resta il cuore della mia attività, ma credo che la contaminazione con altre forme di spettacolo sia una grande opportunità di crescita sia per noi artisti che per la città”.

Il Teatro Sannazaro: storia e identità partenopea

Il Teatro Sannazaro rappresenta uno degli spazi culturali più significativi di Napoli, situato nel cuore pulsante della città.

Fondato nel 1874, ha attraversato fasi di grande popolarità alternate a periodi complessi, evolvendo da teatro drammatico a punto di riferimento per la scena comica napoletana grazie a figure come Luisa Conte e Nino Taranto. Negli ultimi decenni, la gestione familiare, prima con Conte e successivamente con Lara Sansone, ha assicurato continuità, innovazione e apertura a proposte anche internazionali.

Attualmente, il Sannazaro ospita una stagione che abbraccia la prosa, la musica, la commedia e il teatro per ragazzi, affermandosi come un punto di riferimento cittadino grazie alla capacità di attrarre sia nomi affermati che nuovi talenti. La sala, recentemente oggetto di interventi di restauro, conserva elementi architettonici ottocenteschi e dispone di una capienza di circa 400 spettatori.

L'impegno di Sansone nel valorizzare le radici della tradizione teatrale napoletana si manifesta nella selezione dei testi e nel sostegno a giovani compagnie, proseguendo l'opera della nonna. Iniziative quali rassegne, laboratori per studenti e incontri con il pubblico confermano il ruolo del teatro come luogo aperto e inclusivo nel panorama culturale partenopeo.