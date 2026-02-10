L’Università di Pisa ha deliberato di conferire la laurea magistrale honoris causa in Istituzioni, politica e società ad Aldo Cazzullo. La cerimonia si terrà il 13 febbraio nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, sede storica dell’Ateneo. Cazzullo, noto giornalista e scrittore, è editorialista e inviato del Corriere della Sera e autore di numerosi volumi che esplorano la storia d’Italia e i suoi protagonisti, distinguendosi per l’impegno nella narrazione della società e della memoria nazionale.

Il riconoscimento - si spiega - valorizza la capacità di coniugare giornalismo, divulgazione culturale e riflessione storico-politica, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale”.

Il conferimento si inserisce fra le iniziative dell’Ateneo volte a valorizzare il dialogo tra discipline umanistiche, scienze storiche e comunicazione civile.

Il profilo di Aldo Cazzullo e il suo apporto culturale

Aldo Cazzullo, nato ad Alba nel 1966, è uno dei più apprezzati cronisti e saggisti italiani. Dal 1988 si dedica al giornalismo, inizialmente per La Stampa e dal 2003 per il Corriere della Sera, dove si è affermato come una voce di rilievo nella narrazione di eventi storici, sociali e politici. Cazzullo ha pubblicato oltre venti libri, tra cui saggi sulla Resistenza, sul ruolo delle donne nell’Italia repubblicana e sull’identità nazionale, opere che hanno riscosso ampio successo di pubblico e critica.

L’autore si è distinto anche per l’attività divulgativa in radio, televisione e durante numerosi incontri pubblici, contribuendo alla riflessione collettiva sulle radici e le sfide della società italiana contemporanea. Il riconoscimento dell’Università di Pisa si collega dunque a un profilo professionale attivo su vari fronti della comunicazione culturale, confermando il ruolo del giornalismo come ponte tra accademia e cittadini.

L’Università di Pisa: dialogo tra umanesimo e contemporaneità

Fondata nel 1343, l’Università di Pisa è una delle più antiche e prestigiose d’Europa, con un ruolo fondamentale nello sviluppo della ricerca umanistica e scientifica italiana. Palazzo La Sapienza, sede della cerimonia, rappresenta uno dei poli culturali principali, ospitando regolarmente iniziative dedicate al confronto interdisciplinare. Negli ultimi anni, l’Ateneo ha rafforzato il legame tra sapere accademico e società attraverso eventi che valorizzano il contributo della comunicazione al servizio della conoscenza collettiva.