LDA e Aka 7even saranno tra i protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo. I due giovani cantanti napoletani hanno annunciato la loro partecipazione ufficiale, sottolineando anche un messaggio di solidarietà rivolto all’istituto Sannazaro di Napoli, colpito recentemente da atti vandalici. L’occasione è stata utilizzata per lanciare parole di incoraggiamento agli studenti e al personale della scuola: “Contate su di noi”, hanno dichiarato entrambi, chiarendo il loro sostegno concreto.

L’evento di presentazione ha visto la partecipazione attiva di LDA e Aka 7even, i cui veri nomi sono Luca D’Alessio e Luca Marzano.

Entrambi sono legati alla città di Napoli non solo per ragioni biografiche, ma anche per la volontà di promuovere valori di partecipazione e resilienza tra i giovani. I due artisti, che si esibiranno a Sanremo nel 2026, hanno espresso forte vicinanza nei confronti degli studenti del liceo classico Sannazaro, oggetto di recenti danni alle infrastrutture interne. “Vogliamo essere vicini con la nostra musica e la nostra presenza – hanno ribadito – per non lasciare soli i ragazzi e le ragazze di questa comunità scolastica”.

Il contributo all’istituto Sannazaro

L’istituto Sannazaro rappresenta una delle realtà scolastiche storiche del capoluogo campano, situato nel quartiere Vomero. Fondato nel 1919, il liceo classico si è sempre distinto per il livello di formazione e per l’impegno culturale.

Recentemente la scuola è stata oggetto di atti vandalici che hanno danneggiato alcune aule e infrastrutture, suscitando reazioni di sdegno da parte della cittadinanza e delle autorità locali. Il messaggio inviato da LDA e Aka 7even vuole essere un segnale di ripartenza e di unione, rivolto non solo alla comunità scolastica ma a tutta Napoli: “La violenza non è mai la soluzione, la musica e la cultura sono i nostri strumenti per reagire”, hanno aggiunto durante l’incontro.

Sanremo 2026 e il percorso degli artisti napoletani

La partecipazione di LDA e Aka 7even al Festival di Sanremo rappresenta una nuova tappa nelle carriere di due nomi di rilievo della nuova scena pop nazionale. Entrambi hanno raggiunto la notorietà grazie sia ai loro progetti discografici sia alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, programma che li ha portati a conquistare ampie fasce di pubblico tra i più giovani.

LDA, figlio del celebre Gigi D’Alessio, e Aka 7even, autore di brani di successo come “Loca”, portano sul palco della kermesse musicale non solo proposte artistiche, ma anche messaggi sociali direttamente collegati alle proprie radici urbane. L’istituto Sannazaro e il quartiere Vomero assurgono così a simboli di una Napoli resiliente, capace di unire le energie creative e sociali contro ogni forma di degrado. Le esibizioni previste a Sanremo assumono quindi un significato ulteriore, sottolineando i legami tra musica, educazione e cittadinanza attiva.