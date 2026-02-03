LDA, nome d'arte di Luca D’Alessio, e Aka 7even, ovvero Luca Marzano, emergono come due figure di spicco tra i giovani talenti della scena musicale italiana. La loro notorietà è stata amplificata dalla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, un'esperienza che ha messo in luce le loro spiccate doti di scrittura e interpretazione.

Il talent show si è rivelato un fondamentale trampolino di lancio per le loro carriere, consentendo loro di conquistare un vasto pubblico giovanile e di consolidare la loro posizione come cantautori nel panorama pop italiano contemporaneo.

Annunciato l'album "Poesie clandestine"

I due artisti hanno ufficialmente reso noto l'imminente arrivo di un album congiunto, intitolato "Poesie clandestine". Questo progetto discografico, accolto con grande attesa dai rispettivi fan, vedrà la luce il 6 marzo 2026. L'annuncio ha generato un notevole entusiasmo, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori del settore musicale, i quali seguivano con interesse le sinergie artistiche e le collaborazioni tra LDA e Aka 7even.

Percorsi individuali e unione artistica

LDA, il cui nome all'anagrafe è Luca D’Alessio, si è affermato come uno dei cantautori emergenti più apprezzati, anche per il suo legame con la ricca tradizione musicale napoletana.

Aka 7even, all'anagrafe Luca Marzano, si è distinto per la sua versatilità stilistica, navigando con disinvoltura tra il pop e l'urban, e ha persino calcato il palco del Festival di Sanremo in seguito alla sua avventura ad Amici. Entrambi vantano milioni di ascolti sulle principali piattaforme digitali e una fanbase in costante crescita tra le nuove generazioni.

La pubblicazione di "Poesie clandestine" segna un traguardo significativo per entrambi gli artisti, rappresentando la loro prima collaborazione discografica di tale rilevanza. La scena musicale italiana si conferma così un terreno fertile per giovani talenti come LDA e Aka 7even, capaci di contribuire al rinnovamento del panorama pop e urban nazionale attraverso i loro percorsi individuali e, ora, con un progetto condiviso.